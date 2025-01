Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini, nel Comitato Direttivo dell’UPI - Unione nazionale delle Province d’Italia.



Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini, nel Comitato Direttivo dell’UPI - Unione nazionale delle Province d’Italia.



“Flavio Pasini è tra i 15 Presidenti di Provincia, nominati dal presidente dell’UPI, Pasquale Gandolfi, del nuovo Comitato Direttivo dell’Unione delle Province d’Italia. Pasini, con i nuovi colleghi e i 12 Presidenti delle UPI Regionali, anch’essi, di diritto, membri del Comitato, affiancherà Gandolfi, nel suo mandato, alla guida dell’Associazione. L’insediamento del Direttivo è avvenuto, mercoledì 22 gennaio, a Roma. Per il Veneto, Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, ha assunto il ruolo di Vicepresidente Vicario dell UPI nazionale. “Porteremo in UPI l'esperienza amministrativa della Provincia e dei nostri Comuni – ha affermato il presidente Pasini –. Ringrazio il presidente Pasquale Gandolfi, per la fiducia. Dagli accordi di programma, con le Amministrazioni locali, agli interventi per l'efficientamento energetico nelle scuole e negli edifici pubblici, il Palazzo Scaligero, in questi ultimi anni, ha cercato e individuato soluzioni amministrative, per investire, con attenzione, nel territorio, grazie alla collaborazione con i Sindaci. Un'area, la nostra, che è anche un riferimento, in alcuni settori chiave per il Paese: dalla logistica, ai trasporti, dalle infrastrutture, all'agroalimentare. La legge del 2014, di riforma delle Province, la cosiddetta Delrio, ha messo a dura prova questi enti. Verona ha reagito, preferendo a una timida sopravvivenza, il perseguire con tenacia gli interessi pubblici e la continuità dei servizi alle Amministrazioni locali, ai cittadini e alle aziende. Era, da diversi anni, che un presidente della nostra Provincia non entrava nel Direttivo: questa nomina è, per me, un riconoscimento della centralità di Verona e del patrimonio di conoscenze ed esperienze, che possiamo mettere a disposizione dell'Unione delle Province d’Italia”. “Con l’insediamento del Direttivo – ha detto il presidente UPI Gandolfi – si avvia formalmente il nuovo mandato di questa Presidenza. Dovremo affrontare sfide molto complesse, prima fra tutte, l’urgenza di riaprire con Governo, Parlamento e forze politiche, un confronto serrato, sull’emergenza dovuta al taglio delle risorse e del personale, che mette a rischio i diritti dei cittadini. Resta aperta, poi, la questione della revisione delle norme sulle Province, su cui chiediamo risposte immediate. Per questo avvieremo da subito una serie di incontri con Ministri, Gruppi parlamentari e forze politiche, ma anche con le forze economiche e sociali del Paese, a cui chiediamo collaborazione, per porre al centro il tema del protagonismo dei territori, per una crescita sostenibile, equa e strutturata”. Congratulazioni al presidente veronese Pasini, per l’importante nomina, attraverso la quale, egli apporterà all’Unione nazionale delle Province d’Italia, alti, concreti contributi.

Pierantonio Braggio