2025-03-23 Per costruire il proprio futuro, nel mondo del lavoro, studenti esplorano le aziende. “Firms for Future”, è il progetto, che, promosso dall’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta, in collaborazione con Confimi Apindustria Verona, coinvolge dieci imprese e 2025-03-23 Dazi di Trump: l’impatto, sull’export del Veneto, potrebbe essere abbastanza contenuto… 2025-03-23 Giornata Mondiale dell’Acqua: premiati gli alunni del secondo concorso riservato alle scuole veronesi Posta in arrivo 2025-03-23 A BUSSOLENGO IL CONVEGNO ‘IL FUTURO DELLA PROGETTAZIONE’ 2025-03-23 POLIZIA LOCALE E ATV: NUOVI MAXI CONTROLLI SUI BUS PER LA SICUREZZA DELL’UTENZA CONTROLLATI 1.070 PASSEGGERI, 39 BUS, SANZIONATI IN 122, SEQUESTRATA DROGA 2025-03-23 CINGHIALI IN CITTA’, IL SINDACO SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AL PREFETTO 2025-03-23 PRESENTATO A VENEZIA IL PROGETTO KAŠTELLIERI CHE MIRA ALLA VALORIZZAZIONE DEI CASTELLIERI PROTOSTORICI DELL’ALTO ADRIATICO 2025-03-23 AEROPORTO DI NIZZA: BOTTEGA PROSECCO BAR ALLE PORTE DELLA COSTA AZZURRA 2025-03-23 Luciano Grella maestro di eleganza. 2025-03-23 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA GREEN PER I PRODOTTI SMAPIU’ 2025-03-23 COMPAGNIA DELLE INDIE: IL GRANDE RILANCIO CON MYLUNA 2025-03-21 VINO, ISTITUZIONI UNITE SU VINITALY: PREVIEW A BRUXELLES OCCASIONE PER RAFFORZARE PROMOZIONE E TUTELA DI COMPARTO STRATEGICO PER L’ITALIA 2025-03-21 Il Museo Nicolis celebra 70 anni di Fiat 600 a #FORUMAutoMotive 2025-03-21 The International Propeller Clubs con UIR e Consorzio ZAI al più grande evento fieristico sui trasporti sostenibili 2025-03-21 ATV, ricordo del collega Nichele da parte dell'AD Massimo Bettarello ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su