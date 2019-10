IN GRAN GUARDIA I ‘GATTI PIU’ BELLI DEL MONDO



Dai leopardati Bengal ai più conosciuti Persiani e, ancora, dal Norvegese delle foreste agli Scottish Fold. Torna in Gran Guardia, con quasi 400 felini presenti, l’appuntamento con ‘I gatti più belli del mondo’. Si svolge sabato 2 e domenica 3 novembre, l’esposizione felina internazionale che quest’anno festeggia i suoi 40 anni. E’ dal 1979, infatti, che Verona ospita uno degli expo più importanti d’Italia.







Due giornate dedicate agli esemplari più belli, in cui sarà possibile ammirare da vicino i particolari Bengal, noti per il loro manto leopardato; i fieri e possenti Norvegesi delle Foreste; gli Scottish Fold, caratterizzati dalle orecchie piegate in avanti; e i rari Burmilla e Burmesi, che difficilmente si trovano nelle esposizioni feline.







A valutare stile, bellezza e caratteristiche ci sarà una giuria internazionale, con esperti tra cui la giapponese Tomoko Vlach. E poi giurati da Germania, Austria e Polonia.







La mostra sarà visibile al pubblico dalle 9.30 alle 19.

Sabato mattina sfileranno nel ring gli adulti e i gatti neutri. Subito dopo seguirà la speciale sessione dedicata ai gatti neri. Un momento per sfatare l’antica superstizione e valorizzare la bellezza e l'eleganza dei felini dal manto corvino, che in Asia sono considerati un vero e proprio talismano.

Domenica, ring dedicato ai cuccioli e poi l’attenzione sarà tutta per la razza Maine Coon, il gigante d’America che può superare il metro di lunghezza e i 10 chili di peso.







Al termine di ogni giornata sarà possibile conoscere il vincitore di ogni categoria. Assieme ai felini di razza ci saranno anche quelli senza pedigree. Un concorso speciale, infatti, sarà dedicato proprio ai mici di casa, quelli che vivono in tante famiglie. E che potranno mostrarsi in tutta la loro bellezza.







La manifestazione è organizzata da Movimento Azzurro, in collaborazione con il Comune di Verona, il Club Felino, ENFI e TOP CAT, oltre al sostegno di Farmina e Flover, che regalerà un coupon omaggio ai partecipanti.







Il costo intero del biglietto è di 10 euro, ridotto a 8 euro per gli over 65 e gratuito per bambini sotto i dieci anni, soci Enfi, disabili e forze dell’ordine in divisa. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.igattipiùbellidelmondo.it, mentre per curiosità e foto visitare il profilo Instagram “Cat_show_italia” o la pagina Facebook “I gatti più belli del mondo”.







La mostra è stata presentata, questa mattina in Municipio, dal consigliere delegato alla Tutela degli animali Laura Bocchi insieme a Costanza Daragiati, ideatrice 40 anni fa dell’esposizione, e sua figlia Maria Sole Farinelli presidente del Club Felino e oggi organizzatrice dell’evento.







“Un’esposizione storica – spiega Bocchi –, che rappresenta oggi un appuntamento imperdibile per i tanti amanti dei gatti e non solo. Nel pieno rispetto e attenzione del benessere degli animali, sarà infatti possibile ammirare alcune delle razze più belle e particolari del mondo”.