2021-08-02 CONGRESSO CEUCO SVOLTOSI A VERONA, BILANCIO POSITIVO. 2021-08-02 41° ANNIVERSARIO STRAGE DI BOLOGNA. VERONA PRESENTE ALLE CELEBRAZIONI, NEL RICORDO DI DAVIDE CAPRIOLI 2021-08-02 MURA FESTIVAL 2021. Il 3 AGOSTO JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE IN CONCERTO 2021-08-02 Vinci viaggiando con ATV! Il concorso a premi per chi usa il bus tutto l'anno 2021-08-02 IL NUOVO CDA DI ATER E' OPERATIVO 2021-07-30 LAVORO CONCLUSO PER I 445 RAGAZZI DEL PROGETTO 'CI STO? AFFARE FATICA'. IN 6 SETTIMANE OLTRE 40 MINI CANTIERI IN CITTA'. 2021-07-30 TERMINATI I LAVORI AL 'GAVAGNIN-NOCINI', IMPIANTO PRONTO PER GLI EUROPEI DI BASEBALL. 2021-07-30 Vinitaly Special Edition, tre giorni di business per agganciare la ripresa del settore 2021-07-28 'PARRAN FAVILLE'. A PORTA FURA L'OPERA DELL'ARTISTA UBERTI, OMAGGIANDO LA CITTA' E DANTE. 2021-07-28 AL CANTANTE MICHELE PERTUSI IL PREMIO INTERNAZIONALE MARIA CALLAS 2021 2021-07-28 Presentazione dati di bilancio 2020 e attività svolte nei 5 anni di mandato L'Interporto Quadrante Europa di Verona conferma la sua egemonia a livello Europeo. 2021-07-28 MARMOMAC 2021 RITORNA IN PRESENZA E PUNTA SUI MERCATI CHIAVE PER IL RILANCIO DELLA PIETRA NATURALE MADE IN ITALY 2021-07-27 FURTO DI IDENTITÀ DIGITALE IN CONSIGLIO COMUNALE, DENUNCIATO ALLA POLIZIA POSTALE. L'ESITO DELLE INDAGINI INTERNE SUL SISTEMA ACCESSIBILE SOLO AI CONSIGLIERI. 2021-07-27 TEATRO NEI QUARTIERI. IL 28 E 31 LUGLIO, IN OTTAVA E SESTA CIRCOSCRIZIONE, DUE SERATE DI SPETTACOLO GRATUITO PROPOSTE DALLA PRO LOCO 2021-07-26 CORSO VENEZIA, DISINNESCO BOMBA. COINVOLTI 2971 CITTANINI PER UN RAGGIO DI 330 METRI.