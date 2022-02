Lilt e Ikea insieme contro il cancro. “Vinci il cancro, semina prevenzione” sarà a Padova nel weekend della Giornata Mondiale contro il cancro Ikea Padova, via Fraccalanza 1, il 4, 5, 6 febbraio ore 9-21.



Padova, 4 febbraio 2022 – Le sette Associazioni LILT provinciali del Veneto saranno ospiti nel prossimo fine settimana di Ikea Padova, unico negozio regionale dell’azienda svedese, in via Fraccalanza 1 a Padova (uscita autostrada Padova Est). Durante l’orario di apertura 9-21, sarà proposta la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi a favore della prevenzione oncologica dal titolo Vinci il cancro, semina prevenzione. L’iniziativa si svolge in occasione del World Cancer Day, la giornata mondiale contro il cancro, e si allarga a tutto il fine settimana dal 4 al 6 febbraio. L’evento si svolge a livello nazionale: 17 negozi IKEA in tutta Italia aderiranno all’iniziativa della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, che quest’anno celebra il centenario. “Grazie alla sinergia fra le sette associazioni venete - commenta Dino Tabacchi, coordinatore regionale - e alla disponibilità di un partner sensibile come Ikea, sarà possibile raggiungere un grande numero di persone che potranno poi iniziare un percorso di prevenzione personalizzato rivolgendosi alla Lilt provinciale più vicina a loro. Un ringraziamento va a Ikea per la grande disponibilità dimostrata e ai numerosi volontari che doneranno il loro tempo per questo appuntamento prezioso per la salute”. La multinazionale è già da tempo al fianco della LILT e si è resa disponibile per accogliere i banchetti informativi organizzati dalle associazioni provinciali LILT per sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione oncologica. Alle postazioni saranno disponibili i volontari LILT per fornire informazioni. Sarà inoltre possibile sostenere l’Associazione con una piccola donazione in cambio di un gadget: il portachiavi con il logo di LILT contenente semi di basilico, un pieghevole informativo e il calendario delle visite di diagnosi precoce per iniziare subito il percorso di prevenzione (in formato digitale). Nelle tre giornate della campagna, a mobilitarsi con l’aiuto di tanti volontari saranno le LILT provinciali di Padova e coordinamento LILT Veneto: Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno, Vicenza e Verona. A livello nazionale, saranno operative le Lilt di Milano Monza Brianza (promotrice dell’iniziativa), Brescia, Torino, Genova, Gorizia, Parma, Bologna, Rimini, Catania, Firenze, Pisa, Bari, Latina. Una comunicazione di Maddalena Faedo, Verona - +39 335 7074945”. Provvediamo in tempo, sottoponiamoci a visite ad hoc, per creare prevenzione.

Pierantonio Braggio