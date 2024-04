“Risosterie” – Festival del Riso e del Vino – ad Isola della Scala, Verona, dal 19 al 21 aprile 2024. Appuntamento enogastronomico, per la promozione delle eccellenze del territorio.



L’Associazione Isola Young, in collaborazione con il Comune di Isola della Scala ed Ente Fiera, propone “Risosterie”, il Festival del Riso e del Vino, evento, che si terrà, dal 19 al 21 aprile 2024 al Palariso, in via Parco del Riso, 1. Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini: “Verona, la sua provincia e realtà, come quella di Isola della Scala, hanno dimostrato e dimostrano come si possa fare del proprio patrimonio agricolo e delle proprie tradizioni culinarie uno strumento insostituibile di promozione e affermazione dell’identità territoriale – ricorda il Presidente -. Due sono gli aspetti dove abbiamo ancora margini per crescere. Il primo è il coordinamento tra gli eventi, in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni in calendario. Il secondo, è far crescere le occasioni in cui si propongono eccellenze provenienti da territori diversi, come sta facendo Risosterie, con vino e riso, ovvero due tra le produzioni più apprezzate dell’agricoltura scaligera”. “Volontà degli Organizzatori è quella di promuovere le eccellenze del territorio veronese e veneto: vino e riso; come dice il famoso detto scaligero “Il riso nasce nell’acqua e muore nel vino”. Al consueto protagonista – Mr. Riso – per l’occasione viene dato altrettanto rilievo al vino con la presenza, di cantine vinicole, al fine di proporre ai visitatori un vero e proprio percorso degustativo e olfattivo, tra le eccellenze italiane. “Risosterie” è kermesse, promossa da Isola Young, la nuova Associazione, che raggruppa più di settanta giovani del territorio, che si sono uniti per promuovere e organizzare la manifestazione. Una novità assoluta, tanto entusiasmo e voglia di fare per i ragazzi che hanno messo a disposizione tempo e forze per la buona riuscita di “Risosterie”. Sono orgoglioso oggi di rappresentarli e di percepire questa energia positiva che sanno trasmettere. L’evento propone ai visitatori oltre 40 piatti a base di Igp riso Nano Vialone Veronese, sapientemente abbinati a più di 60 etichette vinicole italiane ed europee. Un ringraziamento speciale ed Ente Fiera di Isola della Scala per l’appoggio e la collaborazione instaurata” – ha evidenziato il presidente di Isola Young e consigliere comunale delegato agli Eventi, Antonio Ruotolo. Il Sindaco, di Isola della Scala, Luigi Mirandola: “La primavera è una stagione straordinaria per la terra del riso Nano Vialone Veronese Igp. Questo evento si tiene in un periodo particolare, quanto tra aprile e maggio si allagano le risaie e il nostro territorio assume un fascino, che non ha pari. Il riso e il vino, due simboli dell’eccellenza dell’agricoltura veronese. Un matrimonio naturale, com’è sempre stato, quando sulla tavola di casa apparecchiata per la domenica, accanto a un buon risotto non poteva mancare un bicchiere di vino”. “Riso in tutte le sue forme dunque, proposto non solo in chiave tradizionale ma anche innovativa ed internazionale, per celebrare la materia prima veronese riconosciuta in tutto il mondo per la sua altissima qualità” ha sottolineato Renato Leoni, presidente del Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese. Risosterie è accompagnato da un da intrattenimenti, adatti a tutti. La prima serata, venerdì 19, sarà animata dal djset di Frankino Metempsicosi dalle ore 23:00; sabato 20, musica live dalle 21:00, della nota band veronese Al-B.Band. Domenica 21, la proposta si arricchisce: dalle ore 12:00, il momento Karaoke by Lory&Ale e, dalle 18:30, il momento aperitivo, accompagnato dall’amatissimo Bifido Show con tante gag e risate per tutti! Al Palariso, quindi,non mancheranno mercatini hand-made locali; domenica, esposizioni Autotuning e Transformes imperdibili. Per i piccoli: saranno disponibili disponibili una grande area giochi, una zona con laboratorio, una fattoria didattica e un’area Luna Park. L’evento è aperto a tutti e gratuito. L’amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, Roberto Venturi: “Mettiamo, ancora una volta, a disposizione la nostra esperienza, affinché l’evento Risosterie cresca e riscuota ogni anno sempre più successo. Siamo solo alla seconda edizione, il programma è ampio per soddisfare le esigenze di grandi e piccini e farvi trovare, al Palariso, un ambiente accogliente e festoso”. Antonio Ruotolo è altrettanto fiducioso e ha concluso: “Sono convinto che Risosterie possa offrire agli avventori ottima qualità, tra le eccellenze vitivinicole del Veneto ed Europee, e delle prelibatezze culinarie, riconosciute a livello mondiale con le nostre riserie e Consorzio Vialone Nano IGP; non può che essere un evento di successo”. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Orari di apertura: venerdì 19: dalle 18:00 alle 01:00; sabato 20: dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 01:00; domenica 21: dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 01:00. Per ulteriori info: canali social Facebook e Instagram ufficiali @risosterie. Si è detto, dianzi, che Isola crede nel successo dell’iniziativa, sopra illustrata: un successo, che onorerà sicuramente Organizzatori ed Ente Fiera, perché grande e diversificata, caratterizzata da ottimo riso isolano, nelle sue diverse preparazioni, e da vini super, sarà la manifestazione, che presenterà, in tal modo, le “eccellenze” di un territorio veronese, in cui dominano ottime risorse della terra, passione, esperienza e verde paesaggio.

Pierantonio Braggio