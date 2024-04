Confagricoltura Veneto. Nuova legge sugli Agriturismi. Allo studio, forme di collaborazione.



“Nuove modalità di collaborazione tra le aziende e opportunità di costituire forme societarie per abbattere i costi. Sarà questo il tema della “Giornata dell’agriturismo”, dal titolo emblematico “L’unione fa la forza”, che si svolgerà giovedì 11 aprile alle 15 all’agriturismo Villa Sagramoso Sacchetti di Verona, ai piedi della Valpolicella. Organizzata da Agriturist Veneto e Confagricoltura Veneto, la giornata prevede un convegno che verterà sui limiti, sugli interrogativi e le opportunità della nuova legge regionale. Seguirà un momento conviviale, in cui gli agriturismi e gli agricoltori potranno presentare il loro lavoro e i loro prodotti con l’obiettivo di avviare sinergie e forme di cooperazione, per offrire sulle tavole prodotti locali di eccellenza e qualità. “La nuova legge regionale comporta l’obbligo per gli agriturismi veneti, nel campo della ristorazione, di utilizzare percentuali molto alte di prodotti propri e regionali – spiega Giulia Lovati Cottini, presidente di Agriturist Veneto, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura, titolare dell’agriturismo Villa Feriani a Montegalda -. Perciò vorremmo valutare e proporre ai soci di Confagricoltura, quindi a tutti gli agricoltori e non solo agli agriturismi, delle forme di società per abbattere i costi di produzione e sgravare ogni singola impresa. L’avv. Daniel Piran farà una presentazione di un’ora sui pro e contro delle varie tipologie di collaborazione. Seguirà una seconda parte dedicata alla conoscenza tra aziende, con l’intento di sapere chi fa cosa. Spesso, infatti, compriamo prodotti da aziende non associate di Confagricoltura semplicemente perché non abbiamo conoscenza delle potenzialità e dell’offerta delle nostre realtà”. La nuova legge regionale prevede nella ristorazione e nella preparazione degli spuntini una quota pari al 50% di prodotto interno aziendale, ma viene diversificata e ampliata la quota di prodotto agricolo veneto e prodotto agricolo a marchio, che è possibile utilizzare nella cucina agrituristica. Di qui la necessità di fare rete. “Ad oggi non mi risulta che ci siano già agriturismi che hanno già avviato sinergie – dice la presidente -. Perciò auspichiamo una grande partecipazione alla giornata di giovedì, in quanto può essere un’opportunità per tutti gli agricoltori di far conoscere le proprie eccellenze agricole e di avviare fruttuose collaborazioni”. Adesioni a: segreteria@agrituristveneto.it”. L’invito a studiare forme di collaborazione, questa volta, fra Agriturismi, è da valutare molto positivamente, perché è solo ascoltando ed elaborando sinergicamente – nulla di nuovo! – che si ottengono risultati, non solo condivisi, ma, al tempo innovativi e di grande contenuto. L’Agriturismo è già una consolidata istituzione, che il mondo agricolo rende viva, con esperienza ed impegno, ma, come ogni attività, opera meglio, se accompagnata dallo studio dei propri problemi e di innovazione condivisi.

Pierantonio Braggio