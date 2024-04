Da Regione Veneto: Agricoltori italiani, al passo del Brennero. L'assessore Federico Caner: "Stop ad importazioni selvagge. Vogliamo maggiori tutele, per le materie prime italiane e venete".





Venezia, 9 aprile 2024 - "Pieno appoggio agli agricoltori italiani e veneti che in queste ore stanno presidiando la frontiera con l'Austria, per difendere il Made in Italy. Da sempre, il Brennero e i porti sono le porte d'ingresso per numerose importazioni, e i nostri imprenditori agricoli dimostrano nuovamente di essere le sentinelle sul territorio di un sistema che innesca la produzione di falsi prodotti, che non rispettano le normative italiane ed europee. Sono al fianco del mondo agricolo, tant'è che la Regione si è sempre impegnata per tutelare le eccellenze agroalimentari locali venete, simbolo di una terra, di una tradizione e del rispetto delle regole". Così l'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner, interviene sostenendo la protesta organizzata da Coldiretti al Brennero per fermare l'entrata irregolare di prodotti non sicuri. Alla frontiera, già fermati un carico di cosce di maiale dalla Danimarca, destinazione Isola della Scala, nel veronese. Arriva dalla Moldavia invece un carico di avocado, importati dal Sudafrica, e 25 mila litri di latte tedesco diretto a Borso del Grappa a Treviso, formaggio già marchiato, con un nome italiano e diretto al Veneto. E ancora 8 tonnellate di carne di maiale e lardo dalla Germania, quintali di uova dalla Polonia, fiori dall’Olanda, verso Verona, pane e prodotti dolciari dall’Austria diretti alla volta di Catania. "Non è una presa di posizione contro la libera concorrenza, ma semmai l'ennesimo tentativo di fermare l'invasione di cibo straniero spacciato per italiano e a volte non conforme - conclude Caner -. C'è bisogno di maggiore trasparenza sulle etichette, e non mi riferisco a limitazioni come quelle del Nutri-Score, affinché i consumatori possano decidere liberamente cosa acquistare e portare in tavola. All'etichetta a semaforo e ad altre inutili classificazioni il Veneto risponde continuando a produrre alimenti di serie A, che si distinguono per il valore delle materie prime utilizzate e trasformate". Fra le numerose merci che, come sopra leggiamo, si stavano importando, gli agricoltori, al Brennero, hanno scoperto “formaggio già marchiato, con un nome italiano e diretto al Veneto”… Importante, dunque, ed incisivo l’intervento degli Agricoltori italiani, al Passo del Brennero, ma una pessima situazione, che deve assolutamente trovare dovuta soluzione, in sede europea, perché non è ammissibile che, a pagarne le spese, sia Chi dedica la propria vita alla lavorazione della terra e della stalla, per prodotti di garantita qualità , ma, in fatto di quotazione, sempre penalizzati.

Pierantonio Braggio