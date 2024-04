La LVI edizione del Salone internazionale dei Vini e dei Distillati, a Verona, dal 14 al 17 aprile. Da domenica: Vinitaly 2024 - gli appuntamenti della prima giornata. Inaugurazione della manifestazione, alle ore 11, nell’auditorium Verdi. In visita il p



Non solo, dunque, Capitale, per il business della filiera vitivinicola nazionale, ma, anche momento di confronto, fra istituzioni, imprese e associazioni. Vinitaly 2024: oltre 4mila aziende espositrici, in 17 padiglioni, pari a 100mila metri quadrati di stands. Cantine da 30 Paesi, incontrano più di 30 mila operatori, da 160 nazioni. Appuntamenti, quindi, b2b con 1.200 top buyers esteri selezionati. Confermate tutte le principali aree tematiche della manifestazione: Vinitaly Bio; International Wine Hall; Vinitaly Mixology e Micro Mega Wines, con focus, sulle produzioni di nicchia e a tiratura limitata. In contemporanea a Vinitaly, si tengono anche la 28ª edizione di Sol, International olive oil trade show, il 25° Enolitech, Salone internazionale delle tecnologie, per la produzione di vino, olio e birra, e Xcellent Beers, la rassegna dedicata alle produzioni brassicole artigianali, al suo debutto “autonomo” quest’anno. A Ribadisce l’importanza di Vinitaly, per il sistema-vino italiano, la forte presenza delle istituzioni alla cerimonia inaugurale del Salone, alle ore 11, nell’auditorium Verdi del Palaexpo. Vi partecipano: Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. Durante la cerimonia d’inaugurazione vengono assegnati i riconoscimenti “Premio Vinitaly 100 anni”, “Premio Vinitaly International Italia”, Premio Vinitaly International Estero” e il “Vinitaly Wine Critics Award”. Indi, alle ore 12.15, inaugurazione dello stand della Regione del Veneto, al padiglione 4. Nella prima giornata di Vinitaly, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione: insieme al vicepremier Tajani, alle ore 14, taglia il nastro dell’Area Piemonte, nel padiglione 10. In occasione della Giornata del Made in Italy, alle ore 14.30, nell’area MASAF di Palaexpo, l’Osservatorio Uiv-Vinitaly-Prometeia presenta l’indagine “Se tu togli il vino all’Italia – un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto”, studio, che valuta l’impatto, in termini socio-economici, culturali, turistici e d’immagine di una eventuale scomparsa del vino dall’Italia, con un focus su 3 territori simbolo dell’economia rurale a trazione enologica: Barolo, Montalcino ed Etna. Presente il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Interverranno i vertici di Veronafiere, Giuseppe Schirone, Principal Prometeia, Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly, Matteo Ascheri, presidente del Consorzio Barolo, Francesco Cambria, presidente del Consorzio Etna, Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio Brunello, Micaela Pallini, presidente di Federvini, e Lamberto Frescobaldi, presidente dell’Unione italiana vini. Alle ore 15.30, il vicepremier Antonio Tajani visita lo stand di Vinitaly USA, nella galleria tra i padiglioni 6 e 7 e presentazione del nuovo progetto fieristico internazionale targato Vinitaly, che debutta a Chicago il 20 e il 21 ottobre 2024, per offrire ai produttori vitivinicoli italiani un canale di incontro diretto con i buyers del Midwest degli Stati Uniti. Alle ore 16, al ristorante d’Arte e d’Autore, al 1° piano del Palaexpo, consegna del “Premio Angelo Betti - Benemeriti della Vitivinicoltura 2023”. Il riconoscimento, alla sua 51ª edizione, viene assegnato da Veronafiere a coloro che, con la propria attività professionale o imprenditoriale, contribuiscono al progresso qualitativo della produzione viticola ed enologica della propria regione e del Paese. Un programma complesso e completo, dovuto ad una manifestazione, il Vinitaly, conosciuta ed apprezzata, in tutto il globo, e di massimo contenuto economico, per Verona e per il vino italiano. E siamo solo alla prima giornata…

Pierantonio Braggio