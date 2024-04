Pubblicit

2024-04-12 Ex-Seminario di San Massimo, Verona, e sua riqualificazione: conclusa la prima fase del Concorso di idee, dal titolo: Cerchiamo ideatori di innovazione e di futuro… Pervenute oltre 70 proposte. La valutazione degli elaborati si protrarrà, sino a fine mag 2024-04-12 A Vinitaly 2024… Domenica, 14 aprile, dalle ore 9,30, Casa Coldiretti: focus su "produzione vinicola", "vacanza in vigna", "wellness" ed altro! Colori e suggestioni… 2024-04-11 L'EX ASSESSORE E CONSIGLIERE VITTORIO CASTAGNA FESTEGGIA I 100 ANNI A PALAZZO BARBIERI 2024-04-11 PERCORSI DI RECUPERO PER UOMINI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE. FIRMATA PER LA PRIMA VOLTA IN VENETO UNA CONVENZIONE TRA COMUNE E TRIBUNALE DI VERONA 2024-04-11 RUN4HOPE 2024. LA STAFFETTA ITALIANA DELLA SOLIDARIETÀ TRANSITA A VERONA SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE 2024-04-11 POLIZIA LOCALE: ARRESTATO IERI POMERIGGIO UN CITTADINO AUTORE DI VARI FURTI DI BICICLETTE 2024-04-11 CIRCOSCRIZIONE 1^. IL 18 APRILE NELLA SALA ATER LA CONFERENZA SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA, GAZA E TAIWAN 2024-04-11 GIARDINI APERTI A VERONETTA E OLTRE, QUINTA EDIZIONE 2024-04-11 Dal 2019, Cantina Valpolicella Negrar è presente alle esposizioni enologiche, con le insegne del brand Domìni Veneti. Altrettanto, sarà, anche in occasione di Vinitaly 2024. Tale marchio rappresenta, ca. il 30% del fatturato della Cantina. 2024-04-11 La LVI edizione del Salone internazionale dei Vini e dei Distillati, a Verona, dal 14 al 17 aprile. Da domenica: Vinitaly 2024 - gli appuntamenti della prima giornata. Inaugurazione della manifestazione, alle ore 11, nell'auditorium Verdi. In visita il p 2024-04-11 Teatro Filarmonico, Verona. Venerdì 12 e sabato 13 aprile, Concerto per violino e Seconda sinfonia di Brahms 2024-04-11 V edizione dell'evento verde "Giardini aperti a Veronetta e oltre" …, nei giorni sabato 25 e domenica 26 maggio 2024. 2024-04-11 Convegno su: "Innovazione sostenibile, per la crescita d'impresa". 2024-04-11 XIII Premio Giulietto Accordi, 2024, Sanguinetto, Verona. Rassegna Nazionale di pittura, scultura e ceramica artistica. 2024-04-10 GIARDINI APERTI A VERONETTA E OLTRE, QUINTA EDIZIONE