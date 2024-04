Presidenza della Camera di Commercio: riconfermato Giuseppe Riello, eletto per la terza volta alla guida dell’Ente



Verona 19 aprile 2024. Presidenza della Camera di Commercio, il nuovo Consiglio vota Giuseppe Riello all’unanimità.

È con grande emozione e senso di responsabilità che mi ritrovo oggi qui, davanti a voi ad assumere per la terza volta il prestigioso incarico di Presidente della Camera di Commercio di Verona.

Ringrazio innanzitutto per il voto, espresso da associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e dei consumatori e liberi professionisti, che rinnova la fiducia nella mia persona e nel progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Un progetto di crescita, di innovazione e di coesione, che ha visto la nostra Camera di Commercio affermarsi come un punto di riferimento centrale per l'economia veronese.

Essere riconfermati per la terza volta è un fatto straordinario, che mi riempie di orgoglio ma che, al tempo stesso, accresce il mio impegno e la mia determinazione ad operare con ancora maggiore dedizione per il bene delle nostre imprese e del nostro territorio.

Sono stati 10 anni intensi, impegnativi e duri – afferma Riello – soprattutto quest’ultimo mandato è stato denso di sfide e successi, in un contesto socio-economico in continua evoluzione, sotto l’effetto dirompente della pandemia da Covid-19 e delle incertezze generate dalle grandi tensioni geopolitiche e dall’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. In un quadro così complesso ho continuato a lavorare per le imprese del territorio, per accompagnarle nel processo di ripresa e di crescita, in stretta e sinergica collaborazione con le associazioni di categoria. Un ringraziamento per tutto il lavoro svolto va ai Consiglieri e ai Componenti di Giunta uscenti, che mi hanno supportato e con me hanno collaborato nel corso di questo mandato.

Oggi sono stato chiamato a rappresentare l’Ente ancora una volta in modo unanime e concorde, per il terzo mandato. E’ un punto di partenza significativo per il futuro della Camera di Commercio, per i progetti avviati, per quelli che metteremo in cantiere e per le istanze dell’imprenditoria veronese che non mancherò di portare nella sede di Unioncamere Nazionale.

Sono fiducioso che, insieme al nuovo Consiglio e alla Giunta di prossima elezione, si possa costruire un futuro ancora più prospero per Verona e per il suo territorio. Un futuro in cui le imprese possano continuare a crescere e a creare valore, in cui il lavoro sia dignitoso e ben retribuito, in cui i giovani possano trovare opportunità di realizzazione e in cui la qualità della vita sia sempre migliore.

Per questo, rinnovo il mio impegno a lavorare con tenacia e dedizione, al fianco di tutti gli attori economici e sociali del nostro territorio, per il bene comune e per il futuro di Verona.

Nel Consiglio che ha eletto Giuseppe Riello siedono 25 rappresentanti di associazioni di categoria, liberi professionisti, organizzazioni sindacali e dei consumatori. Nella prossima riunione del 13 maggio 2024 verrà eletta la Giunta, composta da 7 membri più il Presidente Riello.

Il nuovo Consiglio conta 14 new entry: Giuseppe Bozzini-UIL Veneto, Marianna Cordioli- Confesercenti Verona, Rita Cristina Corradini-vice presidente Piccola Industria Confindustria Verona, Martino Fraccaro-presidente BCC Banca Veronese, Valentina Gagliardo-presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona, Nicola Dal Dosso-direttore generale Confcommercio Verona, Alberto De Togni-presidente Confagricoltura Verona, Alister Giarola-Assoimprese Verona, Roberto Iraci Sareri-vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Veneto, Matteo Pellizzari-presidente sezione turismo Confindustria Verona, Mauro Regis-presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona, Luigi Sperani-presidente ADOC Verona, Alex Vantini-presidente Coldiretti Verona, Stefania Zuccolotto-consigliere delegato raggruppamento villafranchese Confindustria.

Sono invece stati confermati: Paolo Arena-presidente Confcommercio Verona, Giorgio Adami-Confindustria Verona, Paolo Artelio-vice presidente Confcommercio Verona, Fausto Bertaiola-presidente Confcooperative Verona, Francesca Cecchini-Gruppo Giovani Albergatori Confcommercio Verona, Carlo De Paoli-Confindustria Verona, Andrea Prando-vice presidente Casartigiani Verona, Tiziana Recchia-Presidente Piccola Industria Confindustria Verona, Carlo Trestini-presidente ANCE Verona, Paolo Tosi-vicepresidente Confcommercio Verona.