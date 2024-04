DANZA PROTAGONISTA CON IL TRIPLO APPUNTAMENTO IL 23 APRILE: RESPIRA, GONE FLOWERS E SECRET



Danza protagonista con Respira, Gone Flowers e Secret i tre appuntamenti in programma il 23 aprile al Teatro Camploy alle 20.45 nell’ambito della Rassegna L’Altro Teatro realizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven.







Scene e opere diverse si alternano per la prima parte di serata con due momenti di danza del Balletto Teatro di Torino: RESPIRA e GONE FLOWERS. Le proposte sono un’indagine in movimento sul corpo in relazione all’ambiente e dei corpi in relazione tra loro, in un universo di sensazioni e di emozioni a cui la danza ha accesso diretto perché parte dello stesso linguaggio.







RESPIRA, come suggerisce nel titolo il coreografo José Reches, esplora la funzione stessa della vita, il respiro, mutevole manifestazione vitale che infinite volte nel corso della giornata assume sfumature diverse e parla del nostro essere. Fluttua a seconda degli stati d’animo e li rende manifesti: dall’inquietudine e dall’irrequietezza dei respiri brevi, a quelli più profondi, dove affiora la coscienza del proprio corpo e trovano equilibrio le emozioni e le relazioni con gli altri e con se stessi. Anche il tempo e la sua percezione mutano in relazione alla respirazione: può essere un ancoraggio al presente o un viatico dei ricordi, o semplicemente come suggerisce Luis Agorreta “Un sospiro cangiante, ripetuto, che lascia il vuoto per ricominciare’. Il processo creativo di RESPIRA sarà accompagnato dalla musica di Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore e dal disegno luci di Alberta Finocchiaro.







Per GONE FLOWERS il concetto e l’idea delle coreografie si sviluppano intorno ai concetti di contrapposizione e confronto, alla ricerca di uno spazio comune nel quale dialoga un duo maschile. Nel raccontare l’approccio scenico dice Reches “Siamo abitanti della terra, impieghiamo anni per armonizzare la nostra sincronia, tra radici, terra e sogni da vivere; i nostri fiori si fondono con la pelle cucita alla nostra memoria, una memoria storica che ci tiene prigionieri e ci impedisce di volare. Sopra la terra stiamo e sotto di essa restiamo in ascolto.”



Questo il tema dove la qualità di movimento proposta incontra l’estetica della contraddittorietà alla ricerca di assonanza e sincronicità. I corpi dei due interpreti Luca Tomasoni e Luis Agorreta, contraddistinti da movimenti e fisicità diversi, abitano lo spazio alla ricerca di relazione e armonia per riscoprirsi, infine, come filamenti di DNA legati assieme e ritrovandosi due corpi in un respiro.











La serata cambia registro nella seconda parte e cede la scena a due figure femminili. Con SECRET della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti per la coreografia e l’interpretazione di Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, la danza contemporanea incontra la parola scritta.



Il concept creativo dell'opera nasce dalla rielaborazione de “Il racconto dell’Ancella” di Margaret Atwood. Il romanzo, rappresentazione estrema e paradossale di un futuro distopico, in cui le donne sono sorvegliate e dominate da rigide regole imposte dagli uomini, viene trasposto nella danza che lo reinterpreta e interroga.



In una sorta di dialogo creativo tra letteratura e arte del movimento i corpi femminili in scena esplorano gli obiettivi e le motivazioni, analizzano la relazione tra loro, tra segreti e possibilità e le coreografie offrono spunti di riflessione sulla libertà e soprattutto su ciò che ne facciamo e sulla nostra responsabilità. Le musiche del premiato compositore Armand Amar, da sempre interessato alla relazione tra musica e danza, amplificano con maestria la tensione fisica ed emotiva del progetto.







INFORMAZIONI



Programma completo sul sito www.spettacoloverona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.











Biglietti disponibili da Box Office Verona - via Pallone 16 - tel. 045 80 11 154.







Biglietti ONLINE disponibili sui circuiti: www.boxol.it/BoxofficeLive/it www.boxofficelive.it e www.myarteven.it



Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.00 per l'acquisto dei biglietti.



_____________________



BALLETTO TEATRO DI TORINO







RESPIRA



coreografia José Reches



danzatori/ici Nadja Guesewell, Noa Van Tichel, Luca Tomasoni, Luis Agorreta,



Viola Scaglione



musiche Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore



costumi Majatai



disegno luci Alberta Finocchiaro



produzione Balletto Teatro di Torino









GONE FLOWERS



coreografia José Reches



danzatori Luca Tomasoni e Luis Agorreta



musiche Borja Ramos, Marlene Dietrich



costumi Majatai



produzione Balletto Teatro di Torino











COMPAGNIA SIMONA BUCCI/COMPAGNIA DEGLI ISTANTI







SECRET



coreografia e danza Eleonora Chiocchini, Françoise Parlanti



luci Gabriele Termine



musiche Armand Amar



organizzazione Marika Errigo



segreteria org. Claudia Sannazaro



comunicazione Stefania Biagioni



con il sostegno di MIC, dip. spettacolo dal vivo, Regione Toscana



produzione Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti



Liberamente inspirato al romanzo “Il racconto dell’Ancella” di Margaret Atwood