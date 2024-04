Gruppo Generali, Trieste - Approvati dall’Assemblea degli Azionisti 2024 il bilancio 2023 e la distribuzione del dividendo.



Riunitasi, il 24 aprile, sotto la presidenza di Andrea Sironi, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2023, chiuso con un utile netto di € 1.446 milioni, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di € 1,28, per ciascuna azione, che verrà posto in pagamento, a partire dal 22 maggio 2024. Le azioni saranno negoziate, prive del diritto al dividendo, a partire dal 20 maggio 2024, con un’erogazione complessiva di € 1.987 milioni. Approvato anche il programma di acquisto di azioni proprie, nel quadro dell’attuazione del piano strategico 2022-24, con un esborso complessivo massimo di € 500.000.000,00 e, in ogni caso, per un numero massimo di azioni non eccedente il 3% del capitale sociale della Società. Tale programma intende fornire agli azionisti una remunerazione aggiuntiva alla distribuzione di dividendi. L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è stata rilasciata, per 18 mesi dalla data dell’Assemblea: il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo, al momento dell’acquisto, mentre quello massimo non potrà eccedere del 5% il prezzo di riferimento, che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente, al compimento di ogni singola operazione di acquisto. L’Assemblea ha, poi, approvato in sede straordinaria, le modifiche allo Statuto sociale, la Relazione, sulla politica in materia di remunerazione ed espresso un voto consultivo favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti. Ha poi approvato il Long Term Incentive Plan di Gruppo) 2024-2026, che prevede l’assegnazione di un numero massimo di 10,5 milioni di azioni. In questa prospettiva, l’Assemblea ha autorizzato l’acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione per massime 10,5 milioni di azioni: l’autorizzazione all’acquisto ha una durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali. Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 82,5 miliardi nel 2023. Con circa 82 mila dipendenti nel mondo e 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali, c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience ed una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

