L’Associazione Cuochi Scaligeri Verona – nel quadro della “XXII Piazza dei Sapori 2024”, che si terrà, a Verona, dal 9 al 12 maggio 2024, in Piazza Bra e in via Roma – farà cooking class, ossia, “insegnamento di cucina”…! Grande esperienza, a disposizion



In occasione della 22ª edizione dell’ormai consolidato evento veronese “Piazza dei Sapori”, l’Associazione Cuochi Scaligeri Verona ha stretto un ottimo accordo, con Confesercenti Verona, per la realizzazione, appunto, nella Piazza dei Sapori, di “cooking classes”, con l’intento di valorizzare non solo l’enogastronomia veronese, ma, anche Italiana. L’Associazione Scaligera è attiva, da 48 anni, al servizio dei Cuochi di Verona, onde valorizzare, sempre più, i prodotti agroalimentari, che Verona e Italia producono. Compongono l’Associazione oltre 200 professionisti, che coprono, con la loro esperienza, tutte le zone di Verona, dal lago alla montagna, valorizzando, al tempo, il l’impegno e il lavoro del Cuoo, ma, anche dando viva continuità alle tradizioni culinarie e facendo formazione continua, ai giovani colleghi, che saranno i professionisti della cucina del domani. Per le giornate di Piazza dei Sapori 2024, l’Associazione ha organizzato 5 cooking classes, con l’obiettivo di dare risalto ai prodotti italiani, pur ponendo maggiore accento, su quelli del Veronese. Non mancheranno, ovviamente, momenti, in cui, si darà luce a tradizioni culinarie del nostro passato, da cui partire, per giungere all’innovazione. Attraverso le ricette, che verranno proposte e spiegate, si mirerà, pure, ad evidenziare i prodotti a marchi europei Dop – Denominazione di origine protetta – e Igp – Indicazione geografica protetta –, senza dimenticare le De.co – Denominazione comunali d’origine – del nostro Comune. Saranno presenti, in Piazza, anche chefs di altre province del Veneto e di altre regioni Italiane. Ogni giorno, dalle ore 17:00, attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, facendo loro preparare un tipico biscotto tradizionale, biscotto – i Sanvigilini – caratteristico di San Vigilio, Garda, Verona. Si legge, in un comunicato dei Cuochi Scaligeri: “Siamo onorati di essere presenti, in rappresentanza delle ‘berrette bianche’ italiane, che portano avanti la valorizzazione dell’enogastronomia italiana anche, nel mondo!”. Un’attiva Associazione, sempre presente in ogni manifestazione veronese, con passione ed eccezionale esperienza, che, con la sua costante attività, crea la migliore cucina, facendola conoscere, mai trascurando le tradizioni e dando sincera e pratica luce ai genuini prodotti dell’agricoltura italiana e veronese, con le sue storiche e particolari tradizioni culinarie. Se non vi fossero i “Cuochi”, mancherebbero “tradizioni culinarie” e “sapori”!

Pierantonio Braggio