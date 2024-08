Hostaria scalda i motori, la decima edizione 'Sarà un'ottima annata'



“Sarà un’ottima annata”. Aperte le prevendite per Hostaria 2024 che si prepara a celebrare con numerose iniziative all’insegna degli anniversari più illustri la decima edizione del Festival del Vino di Verona. Verranno presto svelati al pubblico i filoni tematici e la filosofia del Festival che, per la prima volta, vedrà anche una première dedicata a partner e cantine. Giovedì 10 ottobre, a Villa Brasavola de Massa, in piazza Cittadella, le aziende si incontreranno per dare il via alle celebrazioni. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, invece, nelle piazze e negli angoli più suggestivi della città scaligera tornerà una delle manifestazioni wine&food più amate di sempre. Degustazioni, eventi culturali e intrattenimento, il tutto con uno sguardo al sociale e all’ambiente. Il centro storico si trasformerà ancora una volta in una cantina a cielo aperto, con centinaia di etichette da scoprire, all’interno di un programma di appuntamenti gratuiti, con musica, ospiti ed esperienze, tra cui le speciali “chicche”. Il tutto per far conoscere il mondo del vino a 360 gradi. E le innovazioni del settore. Dai piccoli produttori ai grandi Consorzi, senza tralasciare la Cucina Italiana (candidata a Patrimonio Unesco) e le sue eccellenze. Hostaria sarà un viaggio alla scoperta del comparto enogastronomico del nostro Paese: dal Veneto al Friuli Venezia Giulia.E ancora Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana per arrivare fino al Salento.



Le prevendite sono già aperte sul sito www.hostariaverona.com. Per chi acquista il biglietto nelle prossime settimane sono previsti prezzi ridotti. Hostaria Classico, a 18 euro, comprende otto token degustazione, due “chicche” e l’iconico kit con calice in Tritan e taschina omaggio. Con un solo euro in più, è compreso anche l’abbonamento giornaliero all’autobus urbano, per muoversi in totale sicurezza.