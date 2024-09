XXI Festa dei Veneti, sabato 7 - domenica 8 settembre 2024, Cittadella, Padova. Domenica 8, dalle ore 16, sfilata ed alzabandiera marciano, in Piazza Pierobon, Cittadella, con il celebre vessillo del Doge Domenico II Contarini (1585-1675), con militi stor



La 21ª edizione della Festa dei Veneti avrà luogo, come ogni anno, nel ridente centro urbano di Cittadella, nel Padovano, celebre per la sua cerchia di mura medievali, risalenti al XIII secolo. Nel fitto calendario di appuntamenti, in Piazza Pierobon, spiccano, nel pomeriggio di domenica 8 settembre, a partire dalle ore 16, l'apertura dei gazebo al pubblico, la sfilata dei gruppi di rievocazione e patriottici, il citato alzabandiera, con la bandiera Contarina e con i militi storici nelle uniformi di fine '700, fra cui quelli delle Pasque Veronesi, gli spari a salve, con repliche di fucili ad avancarica. Non mancherà, in loco, anche un gazebo del Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi. Dalle ore 17.30, quindi, convegno in piazza, a tema identitario e indipendentista e presentazione di libri con interventi, fra gli altri, di Leonardo Facco, Francesco Borgonovo e Lorenzo Del Boca. Programma completo della Festa, sul sito del Comune di Cittadella: https://www.comune.cittadella.pd.it/vivere-il-comune/eventi/xxi-edizione-festa-dei-veneti/. Partecipare alla manifestazione, pur, sopra, in breve descritta, significa venire a conoscere meglio la storia e il glorioso passato di Venezia e del Veneto.

Pierantonio Braggio