Premio Giorgio Totola 2019



Festival nazionale dedicato all'autore italiano contemporaneo, unica rassegna teatrale in ambito non professionista che rappresenta esclusivamente testi della più recente drammaturgia, registrati in Siae dopo l'1.1.1980.



sabato 4 Maggio, ore 21.00

LA BOTTEGA DEI REBARDO’ (Roma)

BEN HUR una storia di ordinaria periferia

di Gianni Clementi

regia di Enzo Ardone



sabato 11 Maggio, ore 21.00

GAD di Trento

OH... CHE BELLA GUERRA!

di Luigi Lunari

regia di Alberto Uez



sabato 18 maggio, ore 21.00

MA CHI M’’O ‘FFA FA' di Giugliano (Napoli)

UNA PURA FORMALITÀ

di Giuseppe Tornatore

regia di Alfredo Scarpato



sabato 25 maggio, ore 21.00

TIM TEATRO INSTABILE DI MEANO (Trento)

7 MINUTI

di Stefano Massini

regia di Sergio Bortolotti



sabato 1 giugno, ore 21.00

PICCOLA RIBALTA di Civitanova Marche (Macerata)

IO VIDI MOBY DICK

di Ubaldo Sagripanti

regia di Antonio Sterpi



Sabato 8 giugno, ore 21.00

COMPAGNIA GIORGIO TOTOLA

CONCERTO IN BRONZO DI GINO BOGONI

Direzione Artistica di Patrizia Arduini Bogoni





Informazioni e contatti

Comune di Verona / Spettacolo-Unesco



tel. 045/8008184 – 8009549 – 349/1606742

www.comune.verona.it/teatrocamploy



Dove

Teatro Camploy - Via Cantarane 32 - Verona

Quando

La rassegna si svolge dal 4 maggio all' 8 giugno 2019



Come

PREZZI

Abbonamento 6 spettacoli 35,00 euro

Posto unico 10,00 euro - Ridotto 7,00 euro

In vendita presso il Teatro Camploy dalle ore 20.00 nei giorni di rappresentazione.



Organizzato da

Comune di Verona - Cultura

in collaborazione con la Compagnia Teatrale "Giorgio Totola"