L'Altare



Dal 21 al 25 giugno ha luogo lo spettacolo "L'Altare" presso il Chiostro di S. Maria in Organo





Compagnia: Il Teatro di Ipazia

Regia: William Jean Bertozzo

Testo di: Liberamente tratto dal romanzo "Un Altare per la Madre" di Ferdinando Camon



Presentazione

L'opera: «L'altare» libero adattamento per la narrazione teatrale tratto dal romanzo di Ferdinando Camon "Un Altare per la Madre", Premio Strega del 1978.



Si tratta di un monologo in cui un intero mondo contadino, immobile da sempre, rivive sulla scena nella sua miseria e grandezza. Da questa matrice terrestre il racconto approda, ora per trasfigurazione di amore, ora per mediazione di memoria e per virtù di poesia, ad un sentimento dell'immortalità che trova il suo simbolo e segno nell'Altare di Legno e Rame che viene costruito in memoria della madre. È il padre che lo erige, ma è il figlio che ne registra la nascita, costruendo a sua volta un «Altare di Parole», (il libro, la narrazione teatrale) che consentirà così alla madre di «smettere di morire».

Uno spettacolo che è una dolcissima testimonianza d'amore, che potrà essere sentito a diversi livelli, ma che soprattutto coinvolge con un'intensa religiosità di timbro tolstoiano.



Diretto e Interpretato da William Jean Bertozzo

Musiche dal vivo di Flavio Malvezzi

Soprano: Nica Picciariello

Tecnicalità: Alessio Bellamoli e Francesco Bertozzo