Juliet Summer Fest 2019



Casa Shakespeare presenta la ottava edizione del Juliet Summer Fest che si tiene a Verona da venerdì 21 giugno a domenica 15 settembre 2019.

Il Juliet Summer Fest è un festival che testimonia il legame di Shakespeare con Verona, attraverso performance teatrali e non.



Programma



14-18 luglio

Giulietta e Romeo Re Life

5 giorni di rievocazione storica

24-26 luglio

Shakespeare by the river

lo sport al servizio della cultura per la messinscena delle opere shakespeariane

21 giugno-15 settembre

S.I.M. Shakespeare Interactive Museum

Giulietta e Romeo Re Life

14-18 luglio 2019



Domenica 14 luglio



20.00 – 20.15 Corte Mercato Vecchio - lite Montecchi/Capuleti; Atto I, scena i, versi 60/69 e 81/103

20.15 - 20.20 Corte Mercato Vecchio - regina Mab; Atto I, scena iv, versi 1/114

20:30 - 20.40 Lungadige Donatelli – Osteria da NORI

• Giulietta, madre e Balia; Atto I, scena iii, versi 14/ 99

• litigio papà Capuleti / Tebaldo e primo bacio tra Giulietta e Romeo ; Atto I, scena v, versi 55/145



Lunedì 15 luglio



8.00 - 8.30 Casa di Giulietta (cortile) - scena del balcone; Atto II, scena ii, versi 2/157 e 167/193 – Posti limitati (*)

8.45 - 9.00 Chiesa di S. Anastasia - Romeo e Frate Lorenzo; Atto II, sc. iii, versi 1/90

16.00 - 16.15 Chiesa di S. Anastasia – matrimonio; Atto II, scena vi, versi 1/37

16.30 - 17.00 Giardini di Piazza Indipendenza - duello Tebaldo / Mercuzio / Romeo; Atto III, scena i, versi (1) 37/197



Martedì 16 luglio



6.00 - 6.30 Casa di Giulietta (interno) -scena dell'allodola e Litigio Papà Capuleti – Giulietta; Atto III, scena v, versi 1/68 e 107/242 – Posti limitati (*)

6.45 – 7.00 Chiesa di S. Anastasia - Giulietta da Frate Lorenzo

23.30 - 24.00 Casa di Giulietta (interno) - Giulietta prende la fiala; Atto IV, scena iii, versi 14/58 - – Posti limitati (*)



Mercoledì 17 luglio



10.00 - 10.15 Casa di Giulietta (cortile) - Giulietta morta; Atto IV, scena v, versi 1/15

10.15 - 11.00 Tomba di Giulietta (chiostro) - tragitto feretro CASA -TOMBA



Giovedì 18 luglio



6.00 - 6.30 Tomba di Giulietta (chiostro) -Arrivo e morte di Romeo – risveglio e morte di Giulietta. Arrivo del principe. E' la alba grigia; Atto V, scena iii, versi 91/120 e 161/170 – 292/309 – Posti limitati (*)



Shakespeare by the river

24-26 luglio 2019

Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio



19.00 – raduno spettatori a Castelvecchio, discesa con in RAFTING e arrivo all’Ex Dogana

20.15 – accoglienza: piatto tipico veneto e vino del territorio con sonetti Shakespeariani multilingua

21.15 Casa Shakespeare presenta: ROMEO & JULIET spettacolo in lingua inglese

22.15: fine spettacolo e incontro con gli attori



Venerdì 26 luglio



SH-ORT-AKESPEARE: Prima nazionale, cortometraggi Shakespeariani



19.00 – raduno spettatori a Castelvecchio, discesa con in RAFTING e arrivo all’Ex Dogana

20.15 – accoglienza: piatto tipico veneto e vino del territorio con sonetti Shakespeariani multilingua

21.15 SYCAMORE T COMPANY presenta: SH-ORT-AKESPEARE prima nazionale cortometraggi shakespeariani

22.15: fine proiezioni, incontro con produzione e saluti





Shakespeare Interactive Museum

21 giugno-15 settembre 2019



Teatro Satiro Off



Lo Shakesperare Interactive Museum (SIM) è un sorprendente viaggio multimediale 4.0 che attraverso la storia di Giulietta e Romeo ti conduce alla scoperta della tua anima shakespeariana e delle anime shakespeariane racchiuse nel cuore e negli angoli di Verona. Un’esperienza immersiva e coinvolgente, sia emotiva che sensoriale, dove la performance teatrale live si mescola a proiezioni, suoni, immagini e scenografie 3D, per uno spettacolo unico ed emozionante. Lo Shakespeare Interactive Museum è realizzato da Casa Shakespeare, in collaborazione con Roberto Fazio Studio, con il sostegno di Fondazione Cariverona e patrocinato da Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona.



Informazioni e contatti

Casa Shakespeare Impresa Sociale

Vicolo Satiro 8 - Verona

www.casashakespeare.it



Pagina Facebook



Dove

eventi in città

Quando

dal 14 al 18 luglio 2019 - Giulietta e Romeo Re Life

dal 24 al 26 luglio 2019 -Shakespeare by the river

dal 21 giugno al 15 settembre 2019 - Shalespeare interactive Museum



N.B. alcune date potrebbero subire dei cambiamenti



Organizzato da

Con il patrocinio del Comune di Verona