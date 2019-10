Hostaria



Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre si svolge "Hostaria": 250 vini da assaggiare lungo un percorso enograstronomico per le vie della città.







Un brindisi tra vino e cultura, lungo un percorso di circa tre chilometri, alla scoperta di 250 etichette provenienti da Italia e Francia con degustazioni, arte, musica e laboratori.







Il centro di Verona ospita il Festival del vino e dei sapori, con un nuovo percorso enogastronomico che va dai giardini dell’Arsenale a piazza Indipendenza. E proprio in quest’ultima piazza trova spazio le ‘Tre Venezie’, con le prelibatezze del mare di Caorle e i vini del Trentino e del Friuli Venezia Giulia. Sul ponte di Castelvecchio, invece, degustazione di olio extravergine di oliva. All’Arsenale torna la ‘foresteria’ con le eccellenze vitivinicole italiane.







Tra le particolarità, gli stand dedicati alle ‘sbecolerie’, i laboratori sul formaggio Monte Veronese, il brindisi di coppia sulla Terrazza di Giulietta proposto dal consorzio Lessini Durello. Oltre alle serate musicali e agli appuntamenti con gli ospiti, tra i quali i Sonohra, Red Canzian e Sara Simeoni, che si tengono in Cortile Mercato Vecchio







L’edizione 2019 è dedicata alla memoria del veronese Gianni Frasi, torrefattore e bluesman, uno dei massimi esperti di caffè in Italia.



Dove

3 aree con ingressi in 4 punti strategici:

Piazza Sacco e Vanzetti (Giardini dell’Arsenale)

Piazza Bra

Portoni Borsari

Piazza dei Signori

Quando

Venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 19



Sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 13



Domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 10