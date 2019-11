Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dall'11 al 17 novembre



Autovelox



Da lunedì 11 a domenica 17 novembre, le pattuglie della Polizia Locale verificano con autovelox e telelaser la velocità dei mezzi nelle seguenti strade:



via Ventiquattro Giugno

via Carnia

via Fenilon

via Sommacampagna

via Galilei

via Da Legnago





Ufficio Mobile di Prossimità

E' in servizio nelle principali piazze dei quartieri, assicurando la presenza davanti ad alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.



Lunedì, dalle ore 7.30 l'Ufficio mobile sarà alle scuole Cesari di via Fasoli, poi a Cadidavid, in piazza Roma e presso il Policlinico fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti saranno a porta Vescovo, mentre dalle 15.45 alle scuole Verdi di via Cilea, infine dalle ore 16.30 ai giardini di via Verdi, dove termineranno il servizio alle ore 19.



Martedì, dalle ore 7.30 l’Ump sarà scuole Forti di via Badile, a seguire a Quinto, Marzana e Poiano fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si sposteranno in piazza Santa Toscana, dalle ore 15.45 alle scuole Rubele di via Interrato dell’Acqua Morta, infine dalle ore 16.30 presso i giardini di salita San Sepolcro, dove termineranno il servizio alle ore 19.



Mercoledì dalle ore 7.30 l'Ump sarà alle scuole Rosani di via Santini, a seguire a Quinzano, Avesa e Parona fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si sposteranno in piazza Arsenale, dalle ore 15.45 alle scuole Nievo nell’omonima via, infine dalle ore 16.30 in piazza Vittorio Veneto, dove termineranno il servizio alle ore 19.00.



Giovedì dalle ore 7.30 gli agenti saranno alle scuole Manzoni di via Velino, poi in via Mantovana, Santa Lucia e Madonna di Dossobuono fino alle ore 13.00. Dalle ore 13.30 l'Ump si sposterà al parco di Santa Teresa, poi dalle ore 15.45 alle scuole Ariosto di via Ippogrifo, infine dalle ore 16.30 al parco di San Giacomo, dove terminerà il servizio alle ore 19.00.



Venerdì dalle ore 7.30 l'Ump sarà alle scuole Vivaldi di via Scarabello, a seguire in Borgo Milano, corso Milano e Bassona fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si sposteranno a Porta Vescovo, mentre dalle ore 15.45 alle scuole Maggi di via Marconcini, infine dalle ore 16.30 in piazza Cavalleri, dove termineranno il servizio alle ore 19.00.



Sabato dalle ore 7.30 l’Ufficio Mobile sarà allo stadio per il mercato settimanale fino alle ore 15.30. Dalle ore 16.00 si sposterà alla stazione ferroviaria di piazzale Venticinque Aprile, dove terminerà il servizio alle ore 19.00.



Domenica pomeriggio dalle ore 13.30 l’Ump sarà in piazza Bra’, dove terminerà il servizio alle ore 19.00.







Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili anche sul sito web della Polizia Municipale, all’indirizzo polizialocale.comune.verona.it