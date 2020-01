2020-01-22 LIBRI GRATIS DA LEGGERE E RIPORTARE. IL BOOKCROSSING ARRIVA A CADIDAVID E PARCO SAN GIACOMO 2020-01-22 RIPARTE LA PROMOZIONE TURISTICA INTERNAZIONALE. VERONA IN FIERA A MADRID 2020-01-22 Veleni e magiche pozioni" prorogata al 29 marzo 2020-01-21 Visti da vicino, visti con te | 23 gennaio 2020-01-21 GIORNATA DELLA MEMORIA. DAL 22 GENNAIO IL CARRO DELLA SHOAH IN PIAZZA BRA 2020-01-21 DUE SEMAFORI ABBATTUTI NELLA NOTTE. VELOCITÀ E STATO DI EBBREZZA CAUSA DEGLI INCIDENTI 2020-01-20 Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 20 al 26 gennaio 2020-01-20 Approvazione delle nuove direttive per la concessione di stalli di sosta ad uso plateatico 2020-01-20 SAN VALENTINO. PER LA PRIMA VOLTA, COPPIA DI INNAMORATI DORME NELLA CASA DI GIULIETTA. 2020-01-19 RICICLO TOTALE DEI PANNOLINI USATI. VERONA CITTA’ CAPOFILA CON UN NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA. RIDUZIONE DI CO2 PARI A UN BOSCO DI 95 MILA PIANTE 2020-01-19 Sprint finale per il Giapponismo al Roverella 2020-01-19 comunicato OPERA Filovia - nuovi cantieri in Borgo Venezia e a San Michele 2020-01-16 NUOVI VIALI ALBERATI NEI QUARTIERI. IN ARRIVO 6 MILA PIANTE GRAZIE AL PROGETTO ‘UN ALBERO PER OGNI NATO’ 2020-01-16 MUSEO DELLA RADIO IN VERSIONE TEMPORANEA A ‘PORTA VESCOVO’. UNO SPAZIO DEDICATO A ROBERTO PULIERO 2020-01-16 Visioni dell'inferno: Gustave Doré, Robert Rauschenberg, Brigitte Brand ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su