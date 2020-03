2020-03-15 Trasporto regionale Veneto: rimodulato il servizio 15.03.2020 2020-03-15 Nuove modifiche al servizio ATV a partire da sabato 14 marzo 2020 2020-03-15 CORONAVIRUS: CHIESTA SOSPENSIONE SFRATTI FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA 2020-03-15 Coronavirus: solidarietà digitale 2020-03-14 CORONAVIRUS. GIÀ EFFETTUATI 2 MILA CONTROLLI. INVITI A RESTARE A CASA SUI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 2020-03-14 CORONAVIRUS. ANCHE VERONA A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA CULTURA 2020-03-13 CORONAVIRUS. DA DOMANI APERTURA COC 2020-03-13 CORONAVIRUS. PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRADE DI TUTTI I QUARTIERI 2020-03-13 GIORNATA CONTRO I DISTURBI ALIMENTARI. DOMENICA LA GRAN GUARDIA SI ILLUMINA DI LILLA 2020-03-12 CORONAVIRUS. LE REGOLE PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 2020-03-12 CORONAVIRUS. NON SI DEVE USCIRE NEMMENO PER SPOSTARE L’AUTO, STALLI BLU LIBERI E PROROGA PASS ZTL E INVALIDI 2020-03-12 CORONAVIRUS. CONTROLLI SU STRADE, PIAZZE E AREE VERDI. PATTUGLIE NEI QUARTIERI. SBOARINA: “ANCORA TROPPA GENTE IN GIRO, RESTATE A CASA” 2020-03-11 RIQUALIFICAZIONE VIA PALLONE. CHIUSO AL TRAFFICO PER DUE GIORNI, L’INCROCIO CON VIA DEL PONTIERE 2020-03-11 CORONAVIRUS. CHIUSURA PARCHI GIOCHI PUBBLICI 2020-03-11 CORONAVIRUS. POTENZIATI TUTTI I SERVIZI DOMICILIARI PER GLI ANZIANI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su