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Domenica 9 Agosto 2020
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Domenica 9 Agosto 2020
POLIZIA LOCALE. IL SERVIZIO DELL'UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITA' NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO Prosegue, anche nella settimana di Ferragosto, il servizio dell'Ufficio mobile di prossimità della Polizia locale, nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri.
Lunedì 10 agosto, dalle 7.30 l'Ufficio mobile è in via Avogadro fino alle 13.
Martedì 11 agosto, dalle 7.30 l’Ump è al mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13.
Mercoledì 12 agosto, l'Ump è al mercato di piazza Vittorio Veneto dalle 7.30 alle 10.30 per poi spostarsi in quello di via Poerio fino alle 13.
Giovedì 13 agosto, dalle 7.30 gli agenti sono al mercato di via Don Mercante e alle 10.30 in quello di via Prina fino alle 13.
Nella vigilia di Ferragosto, venerdì 14, il servizio dell'Upm è al mercato di corso Porta Nuova dalle 7.30, e dalle 10.30 fino alle 13 in quello di piazza Sedici Ottobre.
Nella giornata di Ferragosto, sabato 15, dalle 7.30 l’Ufficio Mobile è allo stadio per il mercato settimanale fino alle ore 15.30.
Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili anche sul sito web della Polizia Locale, all’indirizzo polizialocale.comune.verona.it.
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