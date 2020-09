2020-09-22 SERIE A VOLLEY. A VERONA LA FINALE DELLA 'DEL MONTE SUPERCOPPA 2020', IL GRANDE SPORT TORNA CON IL PUBBLICO 2020-09-22 IL SINDACO INCONTRA IL NUOVO COMANDANTE DEL COMFOTER DI SUPPORTO, GENERALE MASSIMO SCALA 2020-09-22 TESSERE ELETTORALI. CIRCA 1500 CONSEGNATE IN DUE GIORNI DALL’URP CON TEMPI DI ATTESA DI 1 MINUTO 2020-09-22 LE RASSEGNE GRANDE TEATRO E L’ALTRO TEATRO RIPARTONO DAGLI SPETTACOLI SALTATI DURANTE IL LOCKDOWN 2020-09-22 "TANTO PE' CANTA'" VA IN SCENA A SAN ZENO CON DOPPIO SPETTACOLO 2020-09-22 CAVALCAVIA VIALE PIAVE. PROSECUZIONE LAVORI: VIABILITÀ SOLO SU UNA CARREGGIATA 2020-09-22 GIULIETTA E ROMEO, IL QUADRO DI PIETRO ROI ESPOSTO PRESSO LA GALLERIA ARTE MODERNA DI VERONA 2020-09-22 A PALAZZO BARBIERI APRE LO SPORTELLO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DELLA STRADA 2020-09-22 ALZHEIMER. DUE GIORNATE PER VINCERE LA SOLITUDINE DI MALATI E FAMIGLIE 2020-09-22 MURA FESTIVAL. SERATA VINILI SU TELA: DOMANI ESIBIZIONE DI STEPHANIE OCEAN GHIZZONI IN LIVE PAINTING 2020-09-19 Viabilità modificata per le elezioni regionali e il referendum 2020 2020-09-19 ESPLOSIONE SAN GIOVANNI IN VALLE. GIÀ RICOLLOCATE TUTTE LE FAMIGLIE. AL VAGLIO LE CAUSE DELL'INCENDIO E LA SITUAZIONE DELL’INQUILINO DELL’APPARTAMENTO DOVE SONO PARTITE LE FIAMME 2020-09-19 SABATO 19 SETTEMBRE, LA TRIBUNA STAMPA DEL BENTEGODI AVRÀ LA TARGA IN RICORDO DI ROBERTO PULIERO 2020-09-19 NUBIFRAGIO. LA CONTA DEI DANNI. SONO 22 GLI EDIFICI MONUMENTALI DANNEGGIATI 2020-09-19 LA ZAI ROMANA RIVIVE AL PARK ARSENALE. SINDACO: 'IL PRIMO STEP DELL'AREA VERDE CHE SORGERA'. PROMESSA MANTENUTA' ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su