Amia e Deliveroo insieme per l’ambiente. In occasione del World Earth Day siglato un accordo per promuovere raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti a Verona. Al via campagna di sensibilizzazione rivolta a consumatori e ristoranti partner della piatt



Ricordare ai cittadini di differenziare correttamente le confezioni di cibo ricevute ordinando online. E aiutare i ristoranti a scegliere prodotti riciclabili e sostenibili per gli imballaggi, anche del delivery. Sono questi gli obiettivi della campagna promossa da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e Amia, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Verona. Il progetto è reso possibile grazie ad un Protocollo d’Intesa firmato dal General Manager di Deliveroo, Matteo Sarzana, e da Ennio Cozzolotto, direttore generale di Amia, in occasione del World Earth Day, la giornata mondiale della terra promossa dalle Nazioni Unite in programma per domani, giovedì 22 aprile. Grazie alla collaborazione dei principali ristoranti e attività veronesi partner di Deliveroo - tra cui Nima Sushi Huramakeria, Pokéria By Nima, Buns, L’antica pizzeria da Michele, Grom e Temakinho - i cittadini riceveranno a casa, insieme al cibo ordinato, un opuscolo, da conservare, con tutte le indicazioni per separare correttamente le confezioni e ridurne l’ingombro. Mentre i ristoranti riceveranno una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, aiutando così i cittadini a fare una raccolta differenziata ancor più accurata. Ma la campagna di sensibilizzazione raggiungerà tutti i cittadini che utilizzano l'App a Verona e tutti i ristoranti della città presenti in piattaforma grazie ad una comunicazione digitale contenente informazioni sull’importanza dell’economia circolare, sulla sostenibilità degli imballaggi e consigli utili per ridurre ulteriormente la percentuale di rifiuti indifferenziati residui non riciclabili.







“L’attenzione verso l’ambiente è un valore che guida Deliveroo. Verona è una città che fin da subito ha dimostrato di apprezzare il nostro servizio, dove siamo felici di lanciare questa campagna che coinvolge ristoratori, clienti e rider. Deliveroo è capace di generare valore non solo dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, con una particolare attenzione al riciclo e alla riduzione dei rifiuti” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia.







“Un’iniziativa alla quale abbiamo subito aderito e che ha un duplice obiettivo – ha commentato il presidente di Amia Bruno Tacchella – Da un lato andremo ad aiutare ed informare proprietari di ristoranti ed esercizi su una corretta raccolta differenziata, dall’altro proseguiamo la nostra mission che ci vede impegnati da anni in un percorso virtuoso di sensibilizzazione nei confronti della collettività sui temi dell’ambiente e del suo rispetto. La partnership con Deliveroo va proprio in questa direzione e rappresenta un ulteriore tassello per cercare di migliorare i già positivi dati relativi alla raccolta differenziata, attraverso semplici e chiare informazioni. Amia promuoverà questa campagna, con l’obbiettivo di coinvolgere anche altri numerosi ristoranti ed attività della città”.