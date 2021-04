BMX, A VERONA MILLE ATLETI DA OGNI NAZIONE PER LA COPPA EUROPEA E LA COPPA DEL MONDO



All’Olympic Arena di Verona, i riflettori internazionali dello sport si accenderanno per due weekend consecutivi. Centinaia gli atleti già iscritti, pronti ad aggiudicarsi la Coppa Europea di Bmx, che si disputerà l’1 e 2 maggio. E, ad una settimana di distanza, esattamente l’8 e 9 maggio, la Coppa del Mondo che vedrà arrivare campioni da ogni nazione, tra cui Russia, Giappone, Venezuela, Argentina, Canada.









Per due fine settimana Verona, nonostante la pandemia, torna ad essere capitale indiscussa delle due ruote. Sono già 620 gli iscritti alla Uec Bmx European Cup 2021 e all’incirca 250 quelli che si contenderanno la Uci Bmx World Cup 2021.









Questa mattina, i due appuntamenti internazionali sono stati presentati direttamente alla pista da Bmx, uno dei due centri di formazione dell’Unione ciclistica europea assieme all’impianto di Valmiera in Lettonia. Un’eccellenza quella scaligera che porterà in tutto il mondo l’immagine di Verona. A tutti gli atleti che arriveranno, infatti, verrà messo a disposizione un video promozionale della città e del suo territorio, che potrà essere condiviso e reso virale.









Al lancio delle due manifestazioni sportive era presente anche l’assessore allo Sport Filippo Rando, oltre a Enrico Della Casa presidente UEC (Unione Europea Ciclismo), Cordiano Dagnoni presidente Federazione Italiana Ciclismo, Linda Spiazzi presidente Team Bmx Verona e Paolo Fantoni vice presidente Team Bmx Verona. Le due competizioni, organizzate dal Team Bmx Verona, assieme alla Federazione ciclistica italiana e all’Unione ciclistica europea e a quella internazionale, hanno il patrocinio di Comune e Regione Veneto e il supporto di Agsm.









“Siamo davvero onorati di far parte di questa grande squadra, che porta il nome e l’immagine di Verona nel mondo, quale sinonimo non solo di storia e bellezza ma anche di eccellenza sportiva – ha detto Rando -. La nostra città dimostra di essere capitale indiscussa delle due ruote, ecco perché siamo orgogliosi di accendere i riflettori su questi due eventi. Dopo l’anno difficile e complesso che abbiamo vissuto, ospitare queste due manifestazioni internazionali è una grande gioia. Abbiamo bisogno tutti di buone notizie e lo sport, in questo momento, ci fa tornare a respirare un po’ di normalità. Non era scontato portare a Verona atleti da ogni angolo del pianeta, ringrazio davvero gli organizzatori che sono riusciti nell’impresa. L’Olympic Arena è una struttura che ci invidia tutta Europa”.









BMX EUROPEAN CUP 2021

Primo appuntamento l’1 e 2 maggio per l'European Cup, appuntamento che si rinnova per il quarto anno consecutivo, dopo il Campionato Europeo UEC Bmx 2016 del 2017, 2018 e la Coppa dei Campioni 2019. Verona è di fatto la pista che ogni anno apre la stagione agonistica del Bmx in Europa.

All’ European Cup 2021 sono attesi a Verona rider (con famiglie) provenienti da non meno di una trentina di nazioni. Si correranno le categorie Challenge (i cosiddetti giovanissimi, esordienti e allievi), Master (atleti più grandi ma non agonisti), Cruiser (con bici che montano ruote da 24 pollici e quindi più grandi di quelle da race normali), Junior ed Elite.

La presenza del pubblico sarà ovviamente subordinata alle restrizioni previste dalla normativa anti Covid. Intorno alla pista sono presenti ampi parcheggi, area camper, collegamenti con la città: tutto, insomma, è studiato per una fruibilità immediata e facile. Molti stranieri quindi avranno modo di visitare la città di Giulietta e Romeo e le zone limitrofe, scoprendo la tradizione e le architettoniche e culturali.









BMX WORLD CUP 2021

Nel weekend successivo, quello dell’8 e 9 maggio, andrà in scena sempre presso la Bmx Arena di Verona, la World Cup competizione riservata alle categorie maggiori, ovvero Elite e Under 23. Saranno due giorni di gara che vedranno protagonisti i più importanti atleti al mondo come l'olandese Nick Kimman e il francese Sylvan Andrè (entrambi campioni del mondo) solo per citarne due.



Tutto sarà inoltre importante in ottica di punti per la qualificazione alle prossime olimpiadi di Tokyo. Questa sarà infatti l'ultima occasione a loro disposizione per arrotondare il punteggio già conseguito o per raggiungere il minimo sufficiente per ottenere il pass. Per l'Italia si tratta dell'ultima posizione disponibile e quindi, per gli atleti Azzurri, un’occasione da non perdere.