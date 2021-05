2021-05-12 DANTE 2021. IN CAMMINO CON IL SOMMO POETA A VERONA. UNA MOSTRA DIFFUSA E UNA MAPPA DEI LUOGHI DANTESCHI IN CITTA’ E PROVINCIA 2021-05-12 LA GRAN GUARDIA SI ACCENDE DI VIOLA PER FAR LUCE SULLA FIBROMIALGIA 2021-05-12 LA PIMPA ENTRA IN CLASSE PER SCOPRIRE VERONA CON I BAMBINI. QUESTA MATTINA LA GUIDA PANINI A VILLA COLOMBARE 2021-05-12 CONVALIDATO ARRESTO DI UN UBRIACO. IERI AL SAVAL, L'UOMO HA TENTATO DI ESTRARRE L'ARMA AGLI AGENTI 2021-05-12 Dante a Verona 1321-2021 2021-05-11 IN ARENA FINO A 6 MILA SPETTATORI A SERATA. ARRIVATO L’OK DELLA REGIONE VENETO, UNICA DEROGA IN ITALIA. 2021-05-11 ARENA. IL VOLO CON IL TRIBUTO A ENNIO MORRICONE APRE LA STAGIONE DEI CONCERTI, PER LA PRIMA VOLTA CON 6 MILA SPETTATORI. SABATO 5 GIUGNO EVENTO DAL VIVO E IN DIRETTA SU RAI1 2021-05-11 CAMPAGNA ANTIZANZARE 2021. DISTRIBUZIONE KIT ANTILARVALI NEI MERCATI RIONALI, VENDITA A PREZZO AGEVOLATO NELLE FARMACIE ED EVENTI ONLINE DI SENSIBILIZZAZIONE 2021-05-11 VACANZE IN ALBERGO PER OVER 60. APERTE ISCRIZIONI 2021-05-10 MESSI IN SICUREZZA I PONTI SUL CANALE CAMUZZONI. 2021-05-10 COLLINA. DAL 3 MAGGIO CONTROLLI CON LA FORESTALE, OGGI ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI. 2021-05-10 A SETTEMBRE I MONDIALI DI PESCA 2021 2021-05-10 FILOVIA, VERSO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CANTIERI APERTI 2021-05-06 MURA FESTIVAL 2021. AL BASTIONE SAN ZENO, DAL 27 MAGGIO, TORNANO GLI SPETTACOLI TEATRALI DAL VIVO 2021-05-06 MURA FESTIVAL 2021. AL BASTIONE SAN ZENO, DAL 27 MAGGIO, TORNANO GLI SPETTACOLI TEATRALI DAL VIVO ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su