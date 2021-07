L'EDILIZIA DI OGGI TRA COVID, BONUS 110 E NUOVE LEGGI. SE NE PARLA MERCOLEDI' IN GRAN GUARDIA



L'edilizia di oggi tra Covid, bonus 110 e nuove leggi regionali e nazionali. Si parlerà di questo al convegno in programma mercoledì 7 luglio alle 18 nell'Auditorium della Gran Guardia, visibile anche in diretta streaming.



Temi molto attuali, che interessano diverse ambiti dell'economia veronese oltre che l'Amministrazione comunale, particolarmente impegnata per agevolare il settore edilizio e accompagnare il comparto nella fase post Covid.

Al convegno, promosso dal Comune di Verona e il settore Edilizia Privata, interverranno: il sindaco Federico Sboarina, i presidenti o delegati dei vari ordini/collegi/associazioni del comparto edilizio, l'assessore all'edilizia privata Andrea Bassi, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi che riferirà sulle ultime novità regionali, i dirigenti del Comune Arnaldo Toffali e Anna Grazi e gli esperti Stefano Baciga e Bruno Barel.



Per partecipare inviare il proprio nominativo a andreabassicdv@gmail.com e nell'oggetto indicare cognome, nome e numero di telefono e specificare se si intende seguire il convegno in presenza in Gran Guardia oppure on line.

Per maggiori informazioni, telefonare allo 045 807 7602 dalle 10 alle 13.