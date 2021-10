2021-10-29 GIORNATA MONDIALE CONTRO L’ICTUS CEREBRALE. IN PIAZZA BRA, DECINE DI PERSONE PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DI FEDERFARMA. 2021-10-29 Un parassitoide contro la Drosophila suzuki, che, ogni anno, crea danni enormi alla frutticoltura scaligera. Lanciato, in via sperimentale, mentre le ricerche proseguiranno in modo più ampio nel 2022 e 2023, coinvolgendo l'intero territorio regionale. 2021-10-29 Coro di Fondazione Arena. Il mandato del M° Vito Lombardi, al Coro di Fondazione Arena, si conclude, al Teatro Filarmonico, con l’opera lirica Così fan tutte, di Wolfgang Amadeus Mozart. 2021-10-29 LA BIBLIOTECA DI QUINTO RADDOPPIA. IN CONCESSIONE ANCHE GLI SPAZI DELL’EX ANAGRAFE 2021-10-29 DOMENICA 31 OTTOBRE STREET DANCE DAY GRATUITO PER AVVICINARE I GIOVANI 2021-10-29 COMPLESSO TIBERGHIEN. CONTROLLI SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE. FERMATI 7 UOMINI DI NAZIONALITÀ MAROCCHINA 2021-10-29 Il presidente di Amia Tacchella alla fiera di Rimini Ecomondo: “Pronti alle nuove sfide tecnologiche nel segno dell’ambiente e della sostenibilità”. 2021-10-28 Arte, sui nuovi francobolli delle Poste Magistrali. Usciti, il 25 ottobre 2021, raffigurano le Virtù teologali di Raffaello Sanzio (1483-1520), l’Oreficeria e Arti e Mestieri, nelle miniature. Non manca un foglietto, dedicato alle Costellazioni dello Zodi 2021-10-28 TRAGEDIA PORTO SAN PANCRAZIO. ESEGUITE TUTTE LE INDICAZIONI DEL TRIBUNALE DEI MINORI, COMPRESA LA PERIZIA PSICHIATRICA  2021-10-28 DA OGGI IN MUNICIPIO C’E’ ‘SALA DELAINI’. 2021-10-28 Fieracavalli: nuovamente assieme… Lo annuncia Veronafiere. La 123ª edizione della mostra equestre, dal respiro internazionale si terrà, in due momenti: 4-7 e 12-14 novembre 2021. Longines, cronometrista ufficiale. 2021-10-28 SANCITO IL GEMELLAGGIO TRA IL CARNEVALE DI VERONA E DI ACIREALE 2021-10-28 NEI RISTORANTI TIPICI IL MENÙ SI COLORA D’AUTUNNO. 2021-10-28 Bassano, la grande stagione dei Musei Civici. 2021-10-28 IN PIAZZALE STEFANI UNA TARGA RICORDA LIVIA SAMAESTRI RICCI, PRIMA PRESIDENTE ITALIANA DI FIDAPA INTERNECIONAL ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su