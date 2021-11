2021-11-16 123ª Fieracavalli 2021, Verona: 100.000 visitatori. Cifre stellari e discendenza nobile: il purosangue arabo 2021-11-16 Pfizer: una pillola anti Covid 19… Si chiama “Paxlovid”. Nell’89% dei casi, il paziente non necessita di ricovero in ospedale e non corre pericolo di morte. 2021-11-16 Sempre attiva la Famiglia Marchigiana, a Verona. Premio Marchigiano 2021. 2021-11-16 SI TORNA A CORRERE CON LA VERONA MARATHON. DOMENICA LA 20^ EDIZIONE CON PERCORSO GREEN A MISURA DI CITTA’ 2021-11-16 LA GRAN GUARDIA SI ACCENDE DI VIOLA PER I BIMBI PREMATURI 2021-11-16 VENERDI’ A PORTA PALIO L’INNO ALLA “VIDA” DEL TEATRO SCIENTIFICO CON POESIA, PROSA E CANZONI 2021-11-16 AL VIA EVENTI CULTURALI, DI FORMAZIONE E MERCATINI IN SESTA CIRCOSCRIZIONE 2021-11-15 SINDACO IN VISITA ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO BERTI. SINERGIA CON IL NEO DIRIGENTE FURLANI PER MOBILITA’ SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE URBANISTICA DELL'AREA. 2021-11-15 Scultura e Sergio Pasetto. Mostra antologica, presso l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Verona, Palazzo Erbisti, dal 22 novembre al 10 dicembre 2021, con inaugurazione, il 25 novembre. 2021-11-15 All’Azienda vitivinicola Zýmē , San Pietro in Cariano, Verona, l’internazionale “Best of Wine Tourism of Excellence Award” 2021, per la categoria “Architettura e paesaggio”. Il riconoscimento è conferito dalle ‘Grandi Capitali del Vino’, alle miglior 2021-11-15 Il Bilancio di Cantina di Soave: distribuiti ai soci 53,2 milioni di euro. Soddisfazione…! Soddisfatti Roberto Soriolo e Wolfgang Raifer, rispettivamente presidente e direttore generale di Cantina di Soave, e il Consiglio di Amministrazione. 2021-11-15 DOMENICHE AL CINEMA PER RAGAZZI E FAMIGLIE. AL MODUS DAL 21 NOVEMBRE 2021-11-15 POLIZIA LOCALE CERCA PRIMO SOCCORRITORE INCIDENTE SAN GIORGIO 2021-11-15 Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta: monetazione con millesimo 2020. L’emissione celebra la luogotenenza del Gran Maestro, S. E. Fra’ Marco Luzzago. 2021-11-13 INAUGURATI I MERCATINI DI NATALE CON TANTE INIZIATIVE ED EVENTI IN PIAZZE E VIE DELLA CITTA’. OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS E INDOSSARE LA MASCHERINA ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su