2022-02-11 ARRESTATO IL ‘FORATORE’ SERIALE DI PNEUMATICI. 2022-02-11 FESTA DI SAN VALENTINO. DOMENICA CONCERTO BENEFICO SULLE NOTE DELL'AMORE 2022-02-11 Via libera della Regione Toscana alla costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore 2022-02-11 GIORNO DEL RICORDO. IN GRAN GUARDIA LE TESTIMONIANZE DEGLI ESULI. E STASERA PALAZZO BARBIERI SI ACCENDE DI ROSSO. 2022-02-11 CASA DI GIULIETTA. INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER LA SICUREZZA DEL CORTILE E LA GESTIONE DEI FLUSSI IN VIA CAPPELLO 2022-02-11 DUE TRATTI DI PISTA CICLABILE COLLEGHERANNO LA VALPANTENA ALLA CITTA’. 2022-02-11 LAVORI IN CORSO SULLA CICLOPEDONALE CHE COLLEGA BORGO SANTA CROCE A SANTA MARIA IN STELLE. NUOVA PAVIMENTAZIONE E STACCIONATA. CANTIERE ANCHE SUL COLLEGAMENTO CON VENDRI 2022-02-11 Dal Film Festival della Lessinia agli Oscar 2022-02-11 100 mila anni di storia dell’uomo esposti nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona. 2022-02-10 La grande area dell’ex Manifattura Tabacchi, Verona, in zona sud della città, assumerà, entro il 2024, un nuovo e moderno aspetto. Grande parco e servizi per cittadini, turisti e visitatori degli eventi fieristici. 2022-02-10 Per la festa di Sant’Eligio Patrono dei collezionisti di “monete” – 1° dicembre – una busta celebrativa ed un segnalibro, a cura della Confraternita Sant’Eligio dei Numismatici degli Stati Uniti d’America, San Antonio, Texas. 2022-02-10 Castagnaro, Verona. Per la rievocazione della “Battaglia del 1387”, scorsa edizione 2021, anche una cartolina e un timbro celebrativi, di Poste Italiane. 2022-02-10 Banco BPM, Milano-Verona: nel 2021, eccellenti risultati e molto solida situazione patrimoniale. Proposto un dividendo di 19 cent per azione. 2022-02-09 STUDENTI E AMBIENTE. ALLA SCUOLA ENGIM AL CHIEVO LA MOSTRA SULLA DEGLACIAZIONE DEI GHIACCIAI 2022-02-09 LAVORI IN CORSO SULLE STRADE DEL CENTRO STORICO. PADOVANI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PEDONI E CICLISTI” ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su