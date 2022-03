2022-03-15 LA QUINTA DOMENICA ECOLOGICA FESTEGGIA LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA. MOSTRE, PERCORSI GUIDATI E WATER AMBASSADOR. INOLTRE, BUS GRATIS, APERTURA STRAORDINARIA CORTILE MUSEO MAFFEIANO E TANTE ATTIVITA' 2022-03-15 “DiVin Negrar”: calici, tra vigneti e cantine della Valpolicella. Non solo degustare, ma conoscere da vicino la vite, il vino, l’impegno del vitivinicoltore e il territorio. Un’importante iniziativa. 2022-03-15 Generali: risultati record. Premi, risultato operativo ed utile netto in forte crescita, con posizione di capitale estremamente solida. Dividendo proposto: € 1,07 per azione. 2022-03-14 EMERGENZA UCRAINA. L’AMBASCIATA CHIAMA A ROMA LE CONSIGLIERE COMUNALI DI KHARKIV PER FONDARE UN ‘GOVERNO’ IN ESILIO. A VERONA LA SEDE OPERATIVA. 2022-03-14 DRAPPO NERO SUL MONUMENTO ALLA PACE DI PIAZZE BRA. VERONA SI VESTE A LUTTO PER L’UCRAINA 2022-03-14 Intervento straordinario di Amia. Ripulita da erbacce l’area verde all’interno della struttura Bentegodi. Potati e messi in sicurezza numerosi alberi. Sopralluogo del presidente Tacchella, dell’assessore Bianchini e del presidente della Fondazione Tabarin 2022-03-14 EMERGENZA UCRAINA. IL PAESE E' ANCHE SENZA ACQUA. APPELLO DEL SINDACO: "SE POTETE PORTATE BOTTIGLIE, ADESSO E' QUESTA LA NUOVA URGENZA" 2022-03-14 IN PIAZZA BRA, PANCHINA DELLA GENTILEZZA. UNA TARGA DELLA CROCE ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022-03-14 POLIZIA LOCALE. DUE DISTINTE OPERAZIONI ANTIDROGA: SPACCIO DI COCAINA AL DISTRIBUTORE E MINORENNE CON MARJIUANA 2022-03-13 Verona Domani sbarca anche in Quinta Circoscrizione. In vista delle prossime ammnistrative la lista civica di Gasparato continua a crescere, arriva il consigliere Giorgio Pizzighella. 2022-03-11 IL CARNEVALE DONA AD ABEO 16 MILA EURO. 2022-03-11 BIKE SHARING. DIECI ANNI DI SERVIZIO A VERONA. ZANOTTO: “RADDOPPIATE LE STAZIONI NEI QUARTIERI, CRESCITA DEGLI UTENTI” 2022-03-11 L’ASSESSORE TOFFALI RICEVE IL CONSOLE FRANCESE REVARDEAUX 2022-03-11 Domenica 13 marzo giornata ecologica, bus gratuiti nei comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, San Martino B.A. 2022-03-10 GRAZIE AI FONDI PNRR, IN ARRIVO 10 KM DI NUOVE PISTE CICLABILI FINANZIATE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su