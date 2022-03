2022-03-29 Verona Domani unisce le forze nel segno dell’ambiente. L’associazione Sostenibili sposa la causa della lista civica di Gasparato. 2022-03-29 Ambiente e solidarietà. Partnership tra Amia ed associazioni di volontariato che si occupano di poveri e senza tetto per la fornitura di materiale biodegrabile. 2022-03-29 SOL D’ORO 2022: L’ITALIA CHIUDE IN TESTA, SUL PODIO ANCHE CROAZIA E SPAGNA 2022-03-29 IL BASTIONE DELLE MADDALENE DIVENTA L’INFERNO DANTESCO. AL VIA LA MOSTRA MULTIMEDIALE DEI GIOVANI PER I GIOVANI 2022-03-29 CAMILLA MONGA REINTERPRETA I GRANDI CLASSICI TRA DANZA, MUSICA E ARTE VISIVA 2022-03-28 ALL’OLYMPIC ARENA IN VIA SOGARE TUTTO PRONTO PER LA GARA EUROPEA DI BMX 2022-03-28 Povertà energetica: a rischio 4 milioni di famiglie. Situazione critica, soprattutto in Campania e Sicilia. 2022-03-28 MARMOMAC SI CONFERMA FIERA DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE LITICO INTERNAZIONALE 2022-03-28 Inizia il viaggio tra i gironi danteschi della mostra multimediale “Il mio Inferno. Dante profeta di speranza” 2022-03-27 LA SCALA DI SETA DI ROSSINI PER LA PRIMA VOLTA A VERONA 2022-03-26 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. OGGI LA ‘PRIMA’ CERIMONIA DOPO IL COVID, FESTEGGIATE 100 COPPIE DI SPOSI. 2022-03-26 TRE INCIDENTI IN POCHE ORE, UNA DENUNCIA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. MAMMA E FIGLIA AL PRONTO SOCCORSO 2022-03-26 Sos Supply Chain & Business 2022-03-26 Agribi: primo corso per i migranti, vittime delle tratte. Nei giorni 29 e 21 marzo 2922, nella sede della Ronda della Carità, Verona, formazione per contrastare lo sfruttamento, in agricoltura. 2022-03-26 Outlook sull’economia veronese. Confindustria, Verona: indagine trimestrale, consuntivo 4° trimestre 2021 - previsioni 1° trimestre 2022. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su