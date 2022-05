2022-05-04 Carlo Nordio presenta il suo nuovo libro “Giustizia Ultimo Atto”. 2022-05-04 XX edizione de “Le Piazze dei Sapori”, a Verona - 5-8 maggio 2022, organizzato da Confesercenti. 2022-05-04 “Orlando furioso” di Antonio Vivaldi (1678-1741), al “Filarmonico”, Verona. 2022-05-04 Verona: aria pura e grande verde, in Val Borago. Una zona collinosa e straordinaria, specie, geologicamente e per le sue flora e fauna, è ora sottratta al pericolo di eliminazione. 2022-05-04 UNIONE ITALIANA VINI: LAMBERTO FRESCOBALDI NUOVO PRESIDENTE CHIARA LUNGAROTTI E SANDRO SARTOR I VICE. NOMINATO NUOVO CONSIGLIO 2022-05-02 TERMINATO IL PARCO DELLA PROVIANDA A VERONETTA. 2022-05-02 AL K2 L’ANTEPRIMA DEL FILM “LA GRANDE GUERRA DEL SALENTO” DEL REGISTA VERONESE MARCO POLLINI 2022-05-02 ONLINE IL NUOVO SITO DEGLI SPETTACOLI DEL COMUNE. TEATRI PIÙ SMART CON CONTENUTI MULTIMEDIALI, INTERVISTE E BIGLIETTERIA. AL VIA LE PREVENDITE DELL’ESTATE TEATRALE VERONESE 2022-05-02 La Pubblica Amministrazione non paga: i fornitori avanzano 55,6 miliardi. Nel 2021, solo 2 ministeri, su 14, hanno rispettato i tempi di pagamento. Uno studio di CGIA Mestre del 30 aprile 2022. 2022-05-02 Lettera di scuse a Clienti e Lettori. AMT3 informa…. 2022-05-02 AMT: SCUSE DISSERVIZIO 2022-05-02 Tris di scritti & delitti 2022-05-01 All’Accademia di Belle Arti, Verona, presentate le opere vincitrici del progetto ‘Walk of Fame’. Hanno onorato l’evento, con la loro presenza, il presidente di Amia, Verona, Bruno Tacchella, e il presidente dell’Accademia, Marco Giaracuni. 2022-05-01 Fondazione Cariverona: approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2021. 2022-05-01 DA OGGI A PALAZZO BARBIERI LA MOSTRA “LA ME BELA VERONA… UNA CITTA’ D’AMARE” CON FOTO INEDITE DEI PRIMI DEL ’900 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su