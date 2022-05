Le 67 colonne nella shortlist del premio Cultura + Impresa 2021-2022



I premi saranno assegnati nella prima settimana di luglio



È sempre più stretto il dialogo tra Imprese e le Arti, quando comunicazione, creatività e innovazione si incontrano contribuendo ad affermare la Cultura come uno degli asset più rilevanti e distintivi del nostro Paese.



A questo dialogo è dedicato il Premio CULTURA + IMPRESA, quest’anno alla IX edizione, il più importante osservatorio italiano sulle Sponsorizzazioni e Partnership culturali, Produzioni culturali d’Impresa e sugli investimenti delle Imprese in Art Bonus.



Il Comitato non profit CULTURA + IMPRESA, fondato nel 2013 da Federculture e The Round Table progetti di comunicazione, ha annunciato la Short list dei 23 progetti tra i quali ora ben 29 componenti della Giuria sceglieranno i vincitori dei tre Primi Premi di categoria e delle 6 Menzioni speciali.



Come ogni anno questa diventa quindi una ‘fotografia’ unica delle tendenze di questa alleanza sempre più strategica tra Imprese e Cultura. Che cosa ci rivelano i 23 progetti selezionati tra i 135 che si sono candidati presentandosi sulla piattaforma online Ideatre60 della Fondazione Italiana Accenture?



Se nella precedente edizione i Primi Premi sono andati tutti a progetti nel Centro-Sud, quest’anno la parte del leone la fanno le Regioni del Centro-Nord, prime tra tutte la Lombardia (9 progetti in Short-list) e l’EmiliaRomagna (5 progetti in Short-list).



Istituzioni e operatori culturali pubblici e privati, Aziende, Fondazioni erogative e Agenzie di comunicazione sono i protagonisti di questa alleanza che verrà celebrata con il consueto Workshop di premiazione che nella prima settimana di luglio assegnerà 3 Primi Premi di Categoria e 6 Menzioni speciali: Digital Innovation in Arts (in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture), CCR – Corporate Cultural Responsibility (in collaborazione con il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale), Under 35 (in collaborazione con Patrimonio Cultura), Networking in Arts, Arte contemporanea + Impresa (in collaborazione con Artissima).



Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i nuovi Premi d’Artista, mentre alle Menzioni Speciali saranno riservati Premi formativi, master in management e promozione culturale offerti da: Fondazione Fitzcarraldo, Università IULM, 24ORE Business School, Scuola di Fundraising Roma, Upa.











La shortlist del Premio CULTURA + IMPRESA 2021-2022





Sponsorizzazioni e Partnership Culturali



ADI DESIGN MUSEUM | Lombardia – ADI Design Museum + Repower Italia

CITTÀ IN TRAPPOLA | Lombardia - Dramatra impresa sociale + Unes, Viaggiatore Goloso, Acel Energie, Germo, Ricola, Cameo, Mastertent.

ECOFUTURO | Toscana - Associazione Giga, Ecofuturo Festival, Jacopo Fo + Cib, Teon, Zucchetti

FELLINI MUSEUM | Emilia Romagna - Comune di Rimini + Gruppo Hera

OPERE IN PAROLE | Lombardia - Accademia Carrara di Bergamo + Humanitas Gavazzeni Castelli Bergamo

PARMA - CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA | Emilia Romagna - Comune di Parma + Comitato per Parma 2020, Barilla, TIM

PRESENTI SUL TERRITORIO. VICINI ALLE COMUNITA' - FAI, Regione Lazio, Comitato AMUR, MagicMountain, AsoloMusica e altri operatori culturali + Poste Italiane

RESTART | Lombardia – Oxa Impresa Sociale, BASE Milano, ACNE, Cesura, Parasite 2.0, Music Innovation Hub, POGO Production + Deloitte

ROMA CITTA' APERTA | Lazio - Nomas Foundation, Accademia di Belle Arti Roma, Sapienza Università di Roma, La Quadriennale, Roma Biblioteche + Montblanc De La Culture Arts Patronage Award, FPA







Produzioni Culturali d’Impresa



ACADEMIA BERLUCCHI | Lombardia - Guido Berlucchi

ART FACTOR|Lombardia - BFF Bank

ART'IGIANI! | Veneto - CNA - Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Treviso

BAC – BOCCONI ART GALLERY | Lombardia - Università Commerciale Luigi Bocconi.

CLOSE THE GAP, OPEN YOUR FUTURE| Lombardia – Fastweb

CUBO | Emilia Romagna - CUBO UNIPOL, Museo d'impresa del Gruppo Unipol

EMILBANCA TOUR | Emilia Romagna - Emilbanca BCC.

FESTIVAL DEL DISEGNO | Marche- Fedrigoni

PIC - PATRIMONIO INDUSTRIALE CONTEMPORANEO | Veneto - Fondazione Ca' Foscari, centro AIKU - Arte Impresa Cultura.

THE ART ROOM | Lombardia - Samsung Electronics Italia







Art Bonus



#TUOCARMINE | Lombardia - Teatro Tascabile di Bergamo, Accademia delle Forme Sceniche soc. coop. Sociale + diversi sostenitori.

67 COLONNE PER L'ARENA | Veneto - Fondazione Arena di Verona + diversi sostenitori.

ART BONUS FORLI’ | Emilia Romagna - Comune di Forlì + diversi sostenitori.

RESTAURO DELL’AFFRESCO DI PORTA SAN GENNARO|Campania - Friends of Naples Onlus + Acen - Associazione Costruttori Edili Napoli e altri diversi sostenitori.