IL 56° MARMOMAC APRE DOMANI ALLA FIERA DI VERONA



L’evento inaugurale nel padiglione 10, alle ore 11. Partecipano il governatore del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto e il presidente di Confindustria Marmomacchine, Federico Fraccaroli. Atteso anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Nelle giornate di fiera presenti l’archistar Craig Copeland, Vittorio Sgarbi e Giordano Bruno Guerri.



Verona, 26 settembre 2022 – Al via domani la 56ª edizione di Marmomac, la manifestazione internazionale leader al mondo per la filiera della pietra naturale, alla Fiera di Verona fino al 30 settembre. Sono 1.168 le aziende espositrici presenti a Marmomac, di cui oltre il 60% straniere da 57 paesi, e sono attesi operatori professionali da più di 130 nazioni, grazie alle attività congiunte di incoming dall’estero, in collaborazione con ICE-Agenzia e Confindustria Marmomacchine.



L’inaugurazione. L’evento inaugurale di Marmomac 2022 è in programma sul palco del “The Plus Theatre” (padiglione 10), alle ore 11, con ingresso dalla porta Re Teodorico, in viale dell’industria. Al taglio del nastro partecipano: il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, e il presidente di Confindustria Marmomacchine, Federico Fraccaroli. Atteso anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Presenti anche l’amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese, la direttrice dell’Ufficio Beni di consumo in rappresentanza di ICE-Italian Trade & Investment Agency, Milena Del Grosso, e l’europarlamentare Paolo Borchia.