Cibo, arte: Eataly approda grandiosamente a Verona. Nell’ex Stazione Frigorifera Specializzata degli ex Magazzini Generali, il meglio dell’enogastronomia locale e italiana.



La “rotonda”, ospita anche la nuova Fondazione, “Eataly Art House”, con mostre e iniziative culturali, aperte alla città.





In una straordinaria atmosfera di curiosità e, al tempo, di massima, positivissima sorpresa, ha aperto i battenti, a Verona, il 4 ottobre 2022, un monumentale, modernissimo, elegante, inimmaginabile “centro commerciale”, che, completato, in modo studiatissimo, da bar e ristoranti, corrisponde alle esigenze della vita d’oggi. Tutto, allocato in un amplissimo spazio, offerto dalla grandissima cupola, denominata Stazione Frigorifera Specializzata, eretta nel lontano 1930, dopo che, nel 1924, furono creati, nella periferia Sud della città scaligera, i cosiddetti Magazzini Generali, destinati alla conservazione di frutta, all’immagazzinamento di derrate diverse e alla preparazione di vagoni -merci refrigerati, destinati alla Germania e a Paesi nordici. Nei MM.GG – questo era l’acronimo di Magazzini Generali – si produceva anche il ghiaccio necessario alla loro attività. L’iniziativa di Eataly è eccezionale, avendo dotato Verona di un’opera straordinaria, cui auguriamo il massimo successo. Opera, che promuove ampliamente anche l’agroalimentare veronese e l’industria ad esso relativa, anima l’economia e crea occupazione. Non solo: tale iniziativa costituisce un ulteriore motivo di modernizzazione e d’animazione di grande respiro di tutta la zona dintorno, iniziativa che accompagna gli interventi effettuati o in via di esecuzione a murature e a infrastrutture, talché, oggi, ogni sguardo volto ad Est, sia dall’interno della cupola, che dall’esterno di essa, solare e ridente, appare una splendida visione di spazi, sino a poco tempo fa, impossibile, resa più che meravigliosa, e, diremmo, preziosa, dalla straordinaria Basilica di Santa Teresa e dal complesso, in cotto, ad essa collegato… Ma, per avere un’idea completa di quanto Eataly dà a Verona, con l’iniziativa, sopra appena cennata, leggiamo il contenuto del comunicato ufficiale d’inaugurazione, in alcune parti, abbreviato, che segue: Verona, 4 ottobre 2022 - Un luogo di 11.200 mq di convivialità e di amore per il cibo di cui oltre 5.000 dedicati alla cultura attraverso una proposta pensata per essere accessibile a tutto il pubblico. Apre le port, il 5 ottobre 2022, Eataly Verona e nasce la nuova Fondazione Eataly Art House - E.ART.H., in una location densa di storia e di significati: la Stazione Frigorifera Specializzata, La Rotonda, in via Santa Teresa 12. A pochi passi dalla Fiera di Verona e dalle sponde del Lago di Garda, Eataly, ambasciatore del cibo italiano nel mondo, realizza la sua triplice vocazione di Mangiare, Comprare, Imparare, riunendo sotto un unico tetto il mercato, dove poter acquistare prodotti italiani e del territorio di alta qualità, la ristorazione, con una proposta dedicata alle eccellenze locali, e la sua Scuola, per conoscere, attraverso corsi e iniziative, ogni segreto culinario. Quello scaligero è il 15° Eataly in Italia e il 45° nel mondo, sorto entro uno straordinario esempio di edificio industriale, progettato dall'ingegnere Pio Beccherle, inaugurato nel 1930, e restaurato dall'architetto Mario Botta su commissione della fondazione Cariverona. Il layout del negozio, gli arredi interni e la scelta dei fornitori sono invece firmati da Eataly Design, la divisione guidata dall’Architetto Thomas Bartoli, che progetta gli Eataly in Italia e nel mondo. A tutto questo si aggiunge un’ulteriore novità: il nuovo Eataly Verona è dedicato all’arte e sede di E.ART.H., Fondazione senza scopo di lucro, voluta da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, Chiara Ventura, manager culturale, e Francesco Farinetti, amministratore delegato di Green Pea, con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile al grande pubblico, proponendo progetti espositivi dedicati a importanti maestri della fotografia e delle arti visive, mostre mercato d’arte moderna e contemporanea, appuntamenti di approfondimento culturale aperti al pubblico. E.ART.H. si propone l’obiettivo di stimolare conoscenza e cultura presso il grande pubblico applicando i valori di Eataly e di Green Pea – accessibilità, inclusività, responsabilità, condivisione e sostenibilità – alla fruizione delle arti visive. Il tutto attraverso un’inedita formula che facilita l’incontro con l’opera, con gli artisti e con gli operatori del settore. Eataly: al piano terra si sviluppa il mercato, di circa 2.500 mq, con una proposta di oltre 10.500 prodotti, di cui 1.000 nuovi e inseriti tra gli scaffali di Eataly per la prima volta e strettamente legati al territorio, in grado di esaltare il patrimonio alimentare delle province venete: dai salumi della Lessinia alla sopressa Vicentina, dai tortellini di Valeggio ai lievitati tradizionali, una speciale selezione di oli del Garda e un corner dedicato ai maestri pasticceri Borsari. E dato che il Veneto è la prima regione d’Italia per estensione di vigneti, produzione di vino e numero di viticoltori, Eataly Verona apre le porte presentando una selezione di circa 2.000 etichette complessive di cui 400 raccontano il territorio in modo dettagliato. Il mercato di Eataly comprende la caffetteria iIly ed è intervallato nei suoi otto corridoi disposti a raggiera da tre corsie dedicate ai percorsi del progetto Art Market. Una vera e propria innovazione per il sistema dell’arte italiano, che abbatte le barriere tra spazi tradizionalmente deputati all’esposizione delle opere d’arte e luoghi della quotidianità. Una selezione di opere d’arte scelte dal comitato curatoriale di E.ART.H. sarà presentata a rotazione e a disposizione del pubblico, nell’ambito di allestimenti temporanei realizzati in collaborazione con artisti, istituzioni e alcune tra le più prestigiose gallerie d’arte moderna e contemporanea italiane. Nel cuore dell’edificio, sotto la maestosa cupola, si trova il ristorante Agricolo - Cucina delle Stagioni, dedicato alla cucina del territorio e di stagione, in grado di accogliere fino a 320 coperti. Al centro, una maestosa griglia a vista fatta a mano e un forno a legna per la pizza. Sarde in saor, gnocchi di patate al ragù d’anatra, lasagna radicchio e taleggio sono solo alcuni dei sapori che ispireranno il menù del ristorante attraverso il quale Eataly dà voce alle storie degli agricoltori del territorio veronese e veneto. Dall’area circolare centrale si possono raggiungere le ampie sale ristorante e i sei laboratori di produzione a vista (pasticceria, panificio, macelleria, pescheria, salumeria e gastronomia) dove osservare come nascono prodotti di altissima qualità. Due le aule didattiche della Scuola di Eataly realizzate da Green Pea, che ha curato la selezione di arredamento e attrezzature sostenibili. Le aule ospitano un ricco palinsesto di corsi, degustazioni e laboratori, mentre uno spazio adiacente è dedicato ai casalinghi, alla cosmesi, alla libreria firmata librerie.coop e al corner Barberino’s. Sempre al piano terra si trova il Museo della Ghiacciaia in cui osservare i macchinari originali, che, accuratamente ripuliti e sistemati – grande, lodevole iniziativa! – in movimento giorno e notte, producevano il “freddo” per la conservazione di derrate diverse…, per lo più destinate, come, dianzi, evidenziato, all’estero. Procedendo, al primo piano della cupola, si trovano un centro congressi modulabile da 200 posti e la sede della Fondazione E.ART.H. Uno spazio espositivo destinato a ospitare mostre inedite realizzate con le più interessanti voci del panorama artistico contemporaneo, prestigiose istituzioni culturali italiane e internazionali, e definite dal comitato curatoriale di E.ART.H. A inaugurare la programmazione di E.ART.H. due grandi mostre visitabili fino al 29 gennaio 2023: la personale dell’artista ghanese Ibrahim Mahama (1987, Tamale, Ghana) tra le voci più potenti della scena contemporanea, dal titolo “Voli-ni”, a cura di Eva Brioschi, e la personale del fotografo e regista olandese Anton Corbijn (1955, Strijen, Paesi Bassi), autore tra i più celebrati al mondo che torna in Italia dopo circa venti anni con “Staged”, a cura di Walter Guadagnini. Ogni esposizione è affiancata da un ricco Public Program: un calendario di iniziative di approfondimento come conversazioni, workshop, incontri con artisti e curatori per esplorare tanto i temi toccati dalle opere e dagli artisti in mostra, quanto le molteplici connessioni con i princìpi alla base di E.ART.H. Il primo appuntamento in programma mercoledì 5 ottobre alle 12.30 è il talk dedicato alla mostra “Staged”, con la partecipazione straordinaria di Anton Corbijn in dialogo con Walter Guadagnini. A sostegno della giovane creatività contemporanea, Eataly Art House lancia inoltre il “Premio E.ART.H.”, un riconoscimento a cadenza annuale dedicato ad artisti under 35, coordinato da Matteo Mottin e Ramona Ponzini, fondatori di Treti Galaxie. Fino al 30 ottobre 2022 è possibile proporre la propria candidatura seguendo le indicazioni della open call pubblicata sul sito http://www.eatalyarthouse.it/premio/. La partecipazione è aperta ad artisti non rappresentati da una galleria e con almeno una mostra all’attivo, che potranno proporre una propria opera in risposta al tema scelto. E.ART.H. vuole dare vita a una nuova realtà: un unicum progettuale che sappia porsi come inedito interlocutore d’eccellenza per il mondo dell’arte, ma anche come una piattaforma di incontro e scoperta per un pubblico eterogeneo, superando i tradizionali schemi di fruizione dell’opera. Uno spazio pensato anche per dare vita a collaborazioni e iniziative in sinergia con le associazioni culturali cittadine per valorizzarne il ruolo. Eataly Verona nasce, anche con un alto profilo di efficientamento energetico, e sarà dotato di una piattaforma di gestione integrata dell’energia che consente di monitorare e regolare in tempo reale i consumi. All'esterno, sono predisposti 650 posti auto e la futura realizzazione di un arioso parco verde. Il nuovo flagship store ha già reclutato 100 persone con mansioni ristorative e di mercato, altro importante lato positivo dell’attività di Eataly. Un’Eataly, fondata nel 2003 da Oscar Farinetti, è attiva nella distribuzione e commercializzazione, a livello internazionale, di prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana, integrando nell’offerta produzione, vendita, ristorazione e didattica. Rappresenta una realtà del tutto unica, essendo la sola azienda italiana del food retail realmente internazionale, oltre che una realtà simbolo del cibo italiano e, più in generale, del made in Italy di alta qualità nel mondo. Eataly è attualmente presente con 45 negozi in 15 Paesi, fra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Svezia e Brasile. Il Gruppo, che ha il quartier generale a Monticello D’Alba (Cuneo), ha un fatturato atteso per il 2022 pari a circa 600 milioni di euro. www.eataly.it”. Una descrizione piuttosto corposa, quella, che precede, ma, necessaria, per dare luce ad una realtà, cui auguriamo massimo successo.

Pierantonio Braggio