2022-11-10 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-11-10 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE MULTICULTURALE 2022-11-10 IV edizione di “Ri-Albero”: meno alberi natalizi, nei cassonetti, e risparmio energetico, per il prossimo Natale. 2022-11-10 TOSI (FI): “SÌ ALLE TRIVELLAZIONI. IL NO DI ZAIA? SPERO ADDUCA MOTIVI INCONFUTABILI E NON SIA DOVUTO ALLA SINDROME DI NIMBY. IL GOVERNATORE SI CONFRONTI CON LA SUA MAGGIORANZA” 2022-11-09 RITROVATO VOLUME DEL 1804 DI PROPRIETA’ DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI VERONA. LA RICONSEGNA OGGI DA PARTE DEI CARABINIERI DI MONZA 2022-11-09 GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2022. DOMENICA 13 A VERONA, IN PIAZZA BRA E GRAN GUARDIA, PUNTO INFORMATIVO E CONVEGNO 2022-11-09 LA 41^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CINEMA AFRICANO NEL SEGNO DEL RINNOVAMENTO: ARTICOLATO IN TRE MOMENTI DIVERSI E PENSATO PER PIU’ PUBBLICI, SI PROTRARRÀ FINO ALL’ESTATE PROSSIMA 2022-11-09 IN MUNICIPIO GLI STUDENTI DEL LICEO MESSEDAGLIA 2022-11-09 ALTRI DUE PARCHI GIOCHI SI RINNOVANO A BARDOLINO 2022-11-09 Ancora, sul tema: Bonn, Germania, aveva, nel Medioevo, la denominazione latina “Verona”. 2022-11-09 Comunicato di Confagricoltura Verona. Soia: buona qualità, ma perdite stimate del 20-30 per cento, causa siccità. Verona quarta produttrice di soia, in Veneto. 2022-11-09 Nove appuntamenti, con “Lirica”, presso il Palazzo dei Mutilati, Verona. Concerti, in novembre, dicembre, a Natale e a Capodanno. 2022-11-09 TERREMOTO, FORTE SCOSSA NELLE MARCHE AVVERTITA IN VENETO E IN TUTTA ITALIA 2022-11-08 DA UN AIUTO AL TELEFONO ROSA ! ACQUISTA I PAN D' ORO 2022-11-08 AMT3, NUOVO PRESIDENTE, CDA E OBIETTIVI: IN ARRIVO IL FILOBUS, ENTRO IL 2026 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su