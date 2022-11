“Costruire intorno ad un pensiero” è il titolo dell’incontro-assemblea pubblica di Confindustria, Verona. Giovedì 17 novembre alle ore 16.30 presso Veronafiere.



La ‘forza costruttrice del pensiero’ sarà al centro dell’Assemblea Pubblica di Confindustria Verona di giovedì 17 novembre, alle ore 16.30, nel Padiglione 1 di Veronafiere, ingresso Cangrande, viale del Lavoro 8. “In questo momento in cui tutti siamo concentrati "sul fare", si tende a dimenticare che ogni attività deve essere sostenuta da un pensiero – ha spiegato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. – In particolare, con questo appuntamento vogliamo continuare a parlare di Verona e delle sue potenzialità ma vorremmo farlo con una riflessione ampia che esca dalla quotidianità, dal solo pragmatismo. Un tema forse un po’ inusuale per un’assemblea di imprenditori ma una riflessione che sentiamo come necessaria per andare oltre gli interessi di categoria e abbracciare un’idea di sviluppo che sia per tutti”. Saranno gli interventi dei diversi ospiti ad accompagnare i presenti in questa riflessione. In particolare, il programma prevede l’intervista di apertura di Matteo Caccia, autore e conduttore, radio e podcast, al presdidente Raffaele Boscaini; per proseguire con gli interventi di Mariarosaria Taddeo, professore Associato e Senior Research Fellow presso Oxford Internet Institute, Università di Oxford, su come l’uomo debba dominare la tecnologia tra etica e digitalizzazione e di Carlo Ratti, Direttore MIT Senseable City Lab e Co-fondatore CRA, sulle visioni di città future e linee di sviluppo. Sarà poi la volta dell’intervista, sempre di Matteo Caccia, a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto che porterà il punto di vista della politica, per chiudere con le conclusioni del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. L’Assemblea Pubblica di Confindustria Verona è aperta a tutti previa registrazione on line su www.confindustria.vr.it. Per gli ospiti dell'evento è dedicato il Parcheggio P2 di Veronafiere, con ingresso da via Giovanni Ongaro. Per ogni informazione o richiesta è possibile fare riferimento alla segreteria organizzativa, Tel. 045 8099 451-480, e-mail: assemblea@confindustria.vr.it. Importante, nella vita e nella professione, anche, riflettere. Molto correttamente, il convegno, di cui sopra, invita ad affiancare al “fare”, cioè, all’agire, all’operare – che sono, ovviamente, momenti eccellenti e necessari, nella vita, ma, legati al materiale –, il “pensare”, ossia, riflettere, andando oltre gli interessi, che seguiamo ogni giorno, senza, tutta via trascurarli, per volgerci ad un’idea di sviluppo, questa volta, d’una Verona, attiva ed operosa, dalle mille potenzialità, idea nuova, che sia per tutti”, come propone il presidente Boscaini. Bella iniziativa, che, per giungere dall’essenziale mondo dell’impresa, porterà a suggerimenti importanti, per Verona dei cittadini e dell’economia.

Pierantonio Braggio