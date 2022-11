2022-11-20 PRESEPI DAL MONDO. DA OGGI NATIVITÀ DA TUTTO IL MONDO ESPOSTE IN GRAN GUARDIA 2022-11-20 Inaugurata, a Verona, la sede dell’Associazione Nazionale degli Alpini Paracadutisti ‘Ranger’. La ospitano i locali del numero civico 33 della Galleria Filippini, nel complesso dell’ex Macello. 2022-11-20 Materie prime: prezzi ora in calo, ma, rispetto al pre Covid, ci costano 80 miliardi in più. 2022-11-20 XII Festival della Dottrina Sociale, a Verona. Avrà luogo, nei giorni 24-27 novembre 2022. 2022-11-18 AL VIA DA OGGI I MERCATINI DI NATALE, DOMANI L’INAUGURAZIONE 2022-11-18 INSEDIATO OGGI IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 2022-11-18 IN CITTA’ LE RIPRESE DEL MUSICAL “VERONA”. PREVISTE MODIFICHE VIABILISTICHE 2022-11-18 Chiusura momentanea al traffico - ponte diga di Chievo 2022-11-18 Alla Fiera del Riso di Isola della Scala, anche “Risotto alla Bandiera”…, preparato, con altre quattro versioni, nel quadro del II Concorso RISABILE. Premiato il “Risotto con zucca, speck e ricotta affumicata”. 2022-11-18 XXXI Job&orienta 2022, Salone nazionale dell’Orientamento, della Scuola, della Formazione e del Lavoro, in Fiera, a Verona, da giovedì 24 a sabato 26 novembre. 2022-11-18 Quest’anno, pressione fiscale record: 43,8% del pil… Il parere di CGIA Mestre. 2022-11-17 AL CAMPLOY LA MUSICA DI FABRIZIO DE ANDRE’ PER L’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA 2022-11-17 ADOTTANO LA 'FONTANA DELLE STREGHE'. ALUNNI DI MONTORIO PREMIATI IN COMUNE 2022-11-17 VERONA CORRE. DOMENICA LA 21^HOKA VERONA MARATHON 2022-11-17 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su