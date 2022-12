Inaugurata la XXXVIII Festa del Mandorlato, a Cologna Veneta.



Grande cerimonia, impreziosita dall’annuale conferimento della Medaglia d’Oro al soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico di Fondazione Arena. Una grande proposta al “Mandorlato”, per i 100 anni di Aida in Arena, nel 2023…



L’atteso evento ha avuto luogo, il mattino di domenica 4 dicembre 2022, nella particolare cornice della Sala civica colognese, gremita di pubblico. Attori principali la presidente della Pro Loco, Ivana Pozzan, e il sindaco di Cologna Veneta, nonché presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto. La cerimonia d’inaugurazione si è concentrata, ovviamente, sulla straordinaria risorsa, specialità colognese tradizionale, il “Mandorlato di Cologna Veneta”, ma anche, su quanto, attorno alla manifestazione stessa, per diversi giorni, si muoverà. Fra gli altri, hanno onorato l’evento, con la loro presenza, Elisa De Berti, che vicepresidente di Regione Veneto, ha portato il saluto del presidente, Luca Zaia, e diversi sindaci. Durante la cerimonia d’apertura, dunque, della celebrazione d’un prodotto essenziale, per l’economia locale e veronese, tutto “miél, ciàra de óvi e sièlte màndórle pélàde”, sono stati premiati produttori del bianco dolce, ringraziati i Volontari, senza il cui attivo contributo, la Fiera non sarebbe possibile, e consegnati, per tradizione, un grande diploma ed una medaglia d’oro di Cologna Veneta, a riconoscimento di ‘egregie cose’ realizzate, alla sovrintendente e direttore artistico di Fondazione Arena, Cecilia Gasdia… Una Cecilia che, con la sua alta esperienza musicale e canora, con il suo entusiasmo, con il suo impegno, mai trascurando le esigenze del grande mondo, che opera dietro alle quinte, e superando i momenti difficili e condizionanti della pandemia, ha ridato reale nuova vita a Fondazione Arena e all’attività operistica, nell’anfiteatro stesso, richiamando nuovamente, appassionati da tutto il mondo e, in tal modo, facendo sempre più conoscere la Verona dell’Adige, dei Della Scala, di Dante e della grande Lirica. In merito alla quale, Gasdia a segnalato che l’anno venturo, 2013, si festeggeranno i 100 anni, dacché, per la prima volta, in Arena, risuonarono le grandi musiche verdiane di Aida – volute in scena dal veronese tenore Giovanni Zenatello (1876-1949)… Un centenario, che, verrebbe molto opportunamente sottolineato – ha suggerito Gasdia – se Cologna Veneta dedicasse, al cennato centenario del 2023, un “Mandorlato” ad hoc… Una proposta innovativa e straordinaria, latrice, ove realizzata, di più che positivi riflessi sulla stressa Cologna Veneta… Accogliendo la proposta, l’affollata Sala municipale, agli applausi, ha aggiunto applausi… Certo, se tale grande proposta trovasse realizzazione, il Mandorlato di Cologna, già noto per la sua storia e per le sue qualità, raggiungerebbe il massimo della sua già antica notorietà, e, tanto meglio, se Musica e Coro areniani si esibissero, una sera, in Cologna Veneta… Un Mandorlato, che i presenti hanno potuto assaporare, dopo che la presidente Pozzan, a ricordo di felici tempi passati, con arte e con mazza in legno, ha dovutamente spezzettato. Da non dimenticare è che la Fiera del Mandorlato, organizzata, appunto, dai Volontari della citata Pro Loco, ha sempre l’occhio volto all’importante lato solidaristico.

Pierantonio Braggio