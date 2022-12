2022-12-08 Mozart a Verona. Dal 5 al 31 gennaio 2023, a Verona, la quarta edizione della rassegna concertistica. 2022-12-08 La “Bhoème” chiude la stagione lirica 2022, al Teatro Filarmonico, Verona. Nuovo allestimento, per il capolavoro di Giacomo Puccini, in scena dall’11 al 18 dicembre. 2022-12-08 San Silvestro, a Verona, con Gala - La Bohème. Una serata differente, verso il nuovo anno… 2022-12-08 Provincia di Verona - dati relativi all’attività scolta nel 2022: interventi e spesa. 2022-12-08 A Bussolengo, Verona, multa per 527 prodotti di abbigliamento e calzature non in regola. 2022-12-08 BOZZA (FI) AL MUSEO DEL VINO DI MONTRESOR: “STORIA, INNOVAZIONE, PASSIONE: UN BIGLIETTO DA VISITA PER VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE VITIVINICOLA” 2022-12-08 A TRIESTE UN NUOVO ALLESTIMENTO DI LA BOHÈME 2022-12-07 AGGRESSIONE AI TIFOSI DEL MAROCCO IN CORSO PORTA NUOVA 2022-12-06 MONDIALI ITALIA ’90. A TRENT’ANNI DAGLI ESPROPRI IL COMUNE RISARCISCE OLTRE 2 MILIONI E MEZZO AI PRIVATI 2022-12-06 IL NATALE SI ACCENDE DI LUCE 2022-12-06 Rinnovata la collaborazione tra Comune e Provincia autonoma di Trento per ampliare l’offerta culturale e turistica oltre i confini territoriali. 2022-12-06 Inaugurata la XXXVIII Festa del Mandorlato, a Cologna Veneta. 2022-12-06 Poste Magistrali - Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta. 2022-12-06 MATTUZZI: «UNA CONVENZIONE CHE RENDERÀ NEGLI ANNI L’OFFERTA ABITATIVA SOCIALE SEMPRE PIÙ CORRISPONDENTE ALLE NECESSITÀ DEL TERRITORIO». 2022-12-05 LA NAZIONALE ITALIANA SINDACI FESTEGGIA 20 ANNI DI ATTIVITA' ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su