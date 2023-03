2023-03-05 ‘L’ALTRO TEATRO’. MERCOLEDI’ AL CAMPLOY ‘MIRACOLI METROPOLITANI’, LA TRAGICOMMEDIA POLITICAMENTE SCORRETTA DI CARROZZERIA ORFEO 2023-03-05 CONSEGNATO UN ATTESTATO DI RICONOSCENZA DA PARTE DELLA CITTA’ ALL’ARTISTA VERONESE ALADINO GHIONI 2023-03-05 POLIZIA LOCALE E AGEC: PRIME RIMOZIONI COATTIVE DEI VEICOLI ABBANDONATI 2023-03-05 Venite a trovarci! 2023-03-05 Pubblicato da Edizioni03 il nuovo libro di Federico Carbonini dal titolo “La ferrovia Ostiglia-Treviso”. 2023-03-05 BORSA DEL LAVORO PER IL TURISMO: DA OGGI “RECRUITING VERONA TURISMO” 2023 2023-03-03 VAL BORAGO. FIRMA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DI VERONA E NEGRAR E L’ASSOCIAZIONE IL CARPINO 2023-03-03 MODEL EXPO ITALY, AL VIA DOMANI LA MANIFESTAZIONE N°1 IN ITALIA PER MODELLISMO E GIOCO 2023-03-03 CENT’ANNI DI NATURA E STORIA AL MUSEO Venezia, Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue 1923 | 2023 2023-03-02 24 febbraio 2023: “Buon compleanno, Protezione Civile” regionale! 2023-03-02 Al Teatro Filarmonico, Verona: Musiche di Mozart e Haydn: Pier Filippo Barbano, Flauto ∙ Enrico Onofri, Direttore - venerdì 3 marzo, ore 20.00, e sabato 4 marzo, ore 17.00. 2023-03-02 Vino. Crescita della produzione veneta pari al 7,3 per 100. Presidente Zaia: “Dato, che evidenzia competenza e resilienza dei nostri imprenditori”. 2023-03-02 L'istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova e il suo Green Innovation Hub: conferenze e laboratori, per creare maggiore consapevolezza, in tema di sostenibilità ambientale di biodiversità. 2023-03-02 FINAL EVENT VENETO INTERMODAL – 01 Marzo 2023 2023-03-02 “La Cultura della Plastica”. Inaugurata una mostra tra arte, design e ambiente. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su