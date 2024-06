Le eccellenze enogastronomiche veronesi al “Villaggio Coldiretti”, a Venezia, da venerdì 28 giugno, a domenica 30. Il meglio dell’agricoltura veronese e, quindi, buon cibo e vini italiani.



Come già segnalato, su questo foglio, al Villaggio Coldiretti, a Venezia, Riva dei Sette Martiri, da venerdì 28 giugno, a domenica 30, con orario 9-22 (domenica 9-20) si terrà, per la prima volta, in Veneto, un grande evento contadino, dedicato a cittadini, a famiglie e a turisti, presso il quale, si potranno degustare e acquistare i migliori prodotti dell’agricoltura italiana. Sei le aziende veronesi, che proporranno, in degustazione e in vendita, le proprie specialità: Colle d’Oro sul Lago - olio, Ca’ Verde Bio - latte e derivati, Girelli Lino e Ernesto - confetture e marmellate, Falasco - miele, Casanova e Destrotti - trasformati e prodotti da forno, e la Cooperativa di Belfiore - nuovi prodotti a base di Mela di Verona. Durante le giornate di Villaggio, saranno disponibili piatti – cibo italiano al 100% – a soli 8.-€, in base a menù, preparati dai cuochi contadini, provenienti da tutta Italia. Quindici agriturismi veronesi proporranno, inoltre, prelibatezze a km 0, mentre l’Enoteca del Villaggio si evidenzierà, con molte degustazioni guidate, dedicate ai migliori vini veneti, fra i quali, ovviamente, i veronesi la faranno da padrone… Vini di una quindicina di aziende vitivinicole scaligere saranno i protagonisti di workshops…, con vini, dal Lugana all’Amarone, dal Bardolino al Soave, e di tutte le denominazioni scaligere. Per i più piccini non mancheranno la Fattoria degli animali, la Pet therapy, con asini, la Maxi fattoria didattica e l’Agriasilo, nel quale, fra l’altro, i bambini potranno imparare a impastare il pane o a curare l’orto, onde prendere diretto contatto delle troppo sconosciute natura e biodiversità. Natura e agricoltura, quindi, in vetrina, si fanno conoscere…, anche per dire che “senza agricoltura”, che significa lavoro della terra, cura delle piante e degli animali, non c’è vita.

Pierantonio Braggio