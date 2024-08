2024-08-02 XXX Film Festival della Lessinia, a Bosco Chiesanuova, Verona, 23 agosto – 1° settembre 2024, quest’anno, caratterizzato, da un particolare evento, creatore di energia alternativa. 2024-08-02 Provincia di Verona. Deleghe a Consiglieri e Consigliere, per l’amministrazione di 98 Comuni veronesi. 2024-08-02 Il 101° Arena di Verona Opera Festival completa il suo omaggio a Puccini, scomparso, nel 1924. Dopo i successi di Turandot e La Bohème, è la volta di una grande produzione: in scena, dal 2 al 30 agosto, quattro serate di Tosca, nell’allestimento elegante 2024-08-02 II edizione del “Festival Riflessi del Garda”: grande successo dell’evento delle serate 5 - 20 luglio, tenutosi, sulla sponda veronese del Lago di Garda. 2024-08-02 Appassionato intervento del presidente di Regione Veneto, Zaia, sugli animali d’affezione. “Non sono un giocattolo e non possono diventare una scocciatura. Il Veneto è culla di civiltà, anche se si tratta di un animale”. 2024-08-02 Camera di Commercio di Verona: 3,5 milioni di euro di contributi, per progetti di imprese scaligere, volti a doppia transizione digitale ed ecologica, all’internazionalizzazione, al sostegno dell’occupazione e alla sicurezza sul lavoro. 2024-08-01 ARTISTI DI STRADA. OPERATIVA LA PIATTAFORMA, DA OGGI IL VIA ALLE PRENOTAZIONI DEI SITI. ONLINE IL CALENDARIO DELL’OFFERTA ARTISTICA 2024-08-01 30. FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 2024-08-01 Vinitaly and the City debutta in Calabria, a Sibari dal 30 agosto al 1° settembre 2024-08-01 MILANO - CORTINA 2026. INCONTRO DI MERCOLEDI 31 LUGLIO IN PREFETTURA 2024-08-01 Eccezionale successo, lo scorso 27 luglio 2024, a Verona, della mostra, dedicata all’antenna “Elettra 1931” di Guglielmo Marconi (1874-1937). Creato, dal “Museo della Radio”, patrocinato dal Comune, l’evento è stato eternato da un annullo/timbro commemor 2024-07-31 TAPPA A VERONA PER LA STAFFETTA CICLISTICA CHE RICORDA LA STRAGE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980 2024-07-31 A SETTEMBRE INIZIO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROSMINI 2024-07-31 Nuove infrastrutture viabilistiche e fognarie nel Comune di Sanguinetto. Lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria e la posa di nuovi sottoservizi. 2024-07-31 BOSCAINI (FI): “STRATEGICO IL TRENO CATULLO-VERONA-LAGO. ME NE OCCUPERÒ IN COMMISSIONE TRASPORTI” ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su