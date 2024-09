LVI Fiera del Riso 2024, Isola della Scala, Verona. A cena con l’Autore. Cultura, sul tavolo, gustando il grande Riso Vialone Nano di Isola della Scala.



“La Fiera del Riso è… più cultura. Quest’anno i libri e i loro autori entrano, per la prima volta, nella storia della Fiera con la prima edizione della rassegna letteraria “A cena con l’autore”. Quattro cene con quattro Autori, quattro romanzi e un filo conduttore: l’ironia associata alla parola “riso”, letta e indagata nelle sue più diverse sfaccettature e da differenti punti di vista. “La Fiera del Riso per la prima volta fa cultura, diventa promotrice di cultura. È la prova che tutto, indistintamente, può diventare occasione di conoscenza e arricchimento personale. L’autore in presenza, poi, l’opportunità di conoscerlo in un contesto conviviale, rende tutto unico e speciale”, afferma Anna Martellato, direttore artistico della rassegna culturale. “L’a Fiera del Riso di Isola della Scala inaugura prima tra tutti una possibilità: quella di unire il divertimento al sapere, la convivialità alla cultura, in modo leggero e in un contesto piacevole. Perché, come diceva Calvino, ‘leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto’”. Si inizia sabato 28 settembre Paolo Malaguti, entrato nella dozzina del Premio Strega, presenta il suo nuovo romanzo “Fumana” (Einaudi), ambientato in un luogo di campagna che ricorda quello delle risaie. Venerdì 4 ottobre c’è il riso amaro di “Chiodi” (Fazi Editore), il romanzo di formazione di Antonio Schiena, conosciuto sui social come @antipatiagratuita e seguito da oltre cinquecentomila persone. Sabato 5 ottobre è la volta di Angelo Peretti e il suo “Esercizi Spirituali per bevitori di vino” (Edizioni Ampelos), che cavalca le classifiche da oltre un anno e dove il vino non è mai stato così letterario, irriverente, e allo stesso tempo filosofico. Infine, venerdì 11 ottobre l’istrionico Simone Tempia racconta “Vita con Lloyd “(Rizzoli Lizard), con una “gustosa” anteprima sul suo nuovo libro, presto in tutte le librerie: “Il giardino del tempo”. I libri e gli Autori - Fumana, Paolo Malaguti (Einaudi). Il suo nome è Fumana, che nella bassa del Po vuol dire nebbia. In quel mare pallido che copre ogni cosa come un mantello, a lei piace perdersi, e non ha paura di nulla. Lo sa bene suo nonno, il rude Petrolio, che di notte la porta nelle paludi a pescare le anguille. Fumana cresce libera e selvaggia, ma quando comincia a farsi donna, Petrolio deve chiedere aiuto alla Lena, la «strigossa» della zona. Lena le insegnerà molte cose, da come stendere la sfoglia per i cappelletti alle parole segrete che usa per guarire le persone. Cosí, mentre l'Italia passa da una guerra all'altra, Fumana scopre il suo dono, la sua vocazione. Una storia piena di tenerezza sui legami e sulla trasmissione dei talenti, sull'accettazione del proprio destino ma anche sulla tenacia nel cercare la propria strada.Paolo Malaguti è nato a Monselice (Padova) nel 1978. Attualmente lavora come docente di Lettere nella provincia di Treviso e di Vicenza. È autore di Sul Grappa dopo la vittoria (Santi Quaranta 2009), Sillabario veneto (Santi Quaranta 2011), I mercanti di stampe proibite (Santi Quaranta 2013), La reliquia di Costantinopoli (Neri Pozza 2015, con cui ha partecipato al Premio Strega), Nuovo sillabario veneto (BEAT 2016), Prima dell'alba (Neri Pozza 2017), Lungo la Pedemontana. In giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie (Marsilio 2018) e L'ultimo carnevale (Solferino 2019). Per Einaudi ha pubblicato Se l'acqua ride (2020 e 2023, premio Latisana per il Nord-Est ex aequo, premio Biella Letteratura e Industria, e finalista al premio Campiello), Il Moro della cima (2022 e 2024, premio Mario Rigoni Stern per la Letteratura Multilingue delle Alpi, premio Monte Caio e Premio Vallombrosa) e Piero fa la Merica (2023). Chiodi, Antonio Schiena (Fazi editore). «Devi circondarti solo di persone perbene». «Non posso. Sarei solo», «Essere soli non è male. Essere circondato dalle persone sbagliate è molto peggio». Dal riso al riso amaro. Le sfaccettature di un autore che, sui social, è celebre per le dissacranti e autoironiche sentenze e che, in libreria, fa emergere una parte di sé ancora inedita al grande pubblico. Chiodi è un romanzo di formazione insolito e potente, un ritratto lucido dell’adolescenza che non teme di mostrarne anche gli aspetti più cupi e drammatici, dalla solitudine al bullismo. Ma è soprattutto una storia sulla difficoltà di accettare se stessi e sull’importanza di imparare dai propri errori, anche dai più gravi, per poter andare avanti, migliorarsi e superare le proprie paure. Antonio Schiena è nato nel 1990 a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, e vive a Roma da anni. Ha pubblicato diversi romanzi con Watson Edizioni, tra cui Non contate su di me con il quale, nel 2018, ha vinto il premio Leggo QuINDI Sono. Attualmente lavora come social media manager in ambito sportivo ed editoriale. Molto attivo sui social con lo pseudonimo di @antipatiagratuita, i suoi profili sono seguiti da oltre cinquecentomila persone. Esercizi spirituali per bevitori di vino, Angelo Peretti (Edizioni Ampelos). Un autore rivelazione, un libro che cavalca le classifiche da oltre un anno, vincendo premi e menzioni. Il vino non è mai stato così letterario irriverente, e allo stesso tempo filosofico. Il vino è generalmente, oggetto di manuali tecnici e di guide alla degustazione. È invece raro che costituisca la prospettiva lungo la quale interpretare i pensieri e le azioni degli esseri umani, le necessità dei loro corpi, delle anime e delle menti. La riscoperta dei contenuti sentimentali, emozionali e intellettuali - ossia “spirituali” - del bere e del vivere è l’obiettivo che Angelo Peretti propone al lettore attraverso novanta brevi “esercizi” mentali, tra narrativa e saggistica. Con una logica stringente e un’ironia dissacrante, l’autore aiuta a riconoscere e sfatare i luoghi comuni che si sono stratificati a tal punto da inibire il godimento libero, immediato e spontaneo del vino e della stessa vita. Angelo Peretti è nato a Garda, nel 1959 e si occupa di vino come giornalista e critico da più di trent’anni. Dirige il giornale on line “The Internet Gourmet”. Ha collaborato con guide italiane di settore, ha redatto piani strategici per consorzi di tutela e ha pubblicato manuali, sui vini italiani e sugli abbinamenti tra cibo e vino, tra cui “Vini e spumanti. I migliori d’Italia” (2005) e “Il vino. Gli abbinamenti ideali” (2004), entrambi per Giunti Editore. Vita con Lloyd, Simone Tempia (Rizzoli Lizard). I dialoghi tra un uomo spaesato e la sua coscienza in livrea. La pagina Facebook che ogni giorno dispensa ironica saggezza a migliaia di italiani. Simone Tempia ci racconta la vita con Lloyd e ci anticipa una “gustosa” anteprima sul suo nuovo libro in esclusiva. A volte tocca inventarsi un amico per avere dei buoni consigli. Ed è proprio quello che ha fatto Sir, dubbioso signorotto, nato dalla fantasia di Simone Tempia, quando ha deciso di immaginarsi il suo Lloyd, un maggiordomo inesistente che sa sempre trovare una risposta ai suoi dilemmi quotidiani. Nata su Facebook nel 2014, la pagina di Vita con Lloyd si è rapidamente imposta all’attenzione dei lettori per l’elegante sintesi con cui affronta temi come l’amore, il passare del tempo, la paura e la ricerca della felicità. In queste pagine sono raccolti i dialoghi più celebri tra Sir e Lloyd e molti inediti. Il tutto con le ironiche illustrazioni di Tuono Pettinato, autore di punta del nuovo fumetto italiano. Simone Tempia, classe 1983, nel 2014 ha lanciato la pagina Vita con Lloyd, che conta oltre mezzo milione di fedeli lettori e ha ispirato i libri Vita con Lloyd, In viaggio con Lloyd e Un anno con Lloyd. Nel 2020 ha pubblicato Storie per genitori appena nati, toccando con il linguaggio della fiaba i temi cruciali della genitorialità. Scrive per «Vogue» e ha collaborato con «Wired», «GQ» e Missoni”. Importante l’iniziativa, di cui sopra: non solo il grande Riso Vialone Nano di Isola della Scala, motore della risicoltura e dell’economia, ad essa collegata, locale e veronese, ma, anche il “libro”, immagine personificata di Cultura, accompagnato dai rispettivi Autori e dalle loro attente considerazioni, sempre ottimo motivo di costruttivo passatempo.

Pierantonio Braggio