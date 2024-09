2024-09-22 Una ricorrenza festeggiata, ma, sempre, da festeggiare: ‘Boscaini Scarpe’ ha ricordato i suoi 60 anni d’attività (1964-2024). 2024-09-22 Polizia locale, Verona. Nuovo maxi controllo a Veronetta: sequestrata droga… 2024-09-21 A Verona, la X edizione di “Hostaria”. Quale Festival del Vino, l’evento ridisegna il centro storico. Un timbro postale commemorativo ne sigilla il decennio di storia e di molto altro… 2024-09-21 Da Regione Veneto, Venezia, 20 settembre 2024: “Bagnino veneto multato, dopo aver salvato una donna, in difficoltà. Da Regione Veneto, Venezia, 20 settembre 2024: “Bagnino veneto 2024-09-21 “Il monumento per l’uomo. La Carta di Venezia e il Congresso internazionale del 1964”, mostra, a cura della Soprintendenza ABAP, Verona. Tema: Patrimonio in cammino. 2024-09-20 I 100 ANNI DI WALTER FAGNANI E L’INCONTRO CON IL SINDACO TOMMASI 2024-09-20 Il Teatro Ristori svela un cartellone stellare: una stagione ricca di emozioni e grandi nomi. A cura di Cristina Parrinello 2024-09-20 Associazione Locatori Turistici Veneto 2024-09-20 BIVACCHI IN VIA PALLONE. TOSI (FI): “MENSA DELLA RONDA SIA COLLOCATA NON IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI. E A NATALE ARRIVERANNO I MERCATINI” 2024-09-20 Fedrigoni si conferma tra le imprese eccellenti nella sostenibilità: per il terzo anno consecutivo, l’agenzia internazionale di rating ESG 2024-09-20 OPERAZIONE A VERONETTA. UN POSITIVO RISULTATO ANCHE GRAZIE AL CONTROLLO DI VICINATO 2024-09-19 Coldiretti e Ospedale Santa Giuliana, Verona: giovani pazienti, ospitati nelle aziende agricole. Apprendimento e serenità. Il direttore di Coldiretti Verona, Ruffini: ruolo delle fattorie sociali, sempre più centrale. 2024-09-19 Ad Erbezzo, Verona, l’VIII Concorso regionale della ‘Pecora Brògna’, razza autoctona della veronese Lessinia. Gli allevatori “custodi di territorio e della cultura locale”. 2024-09-19 Il mondo equestre, al G7 Agricoltura e Pesca di Ortigia, Siracusa, a cura di Fieracavalli, Verona. 2024-09-19 Cantina Valpolicella Negrar, Verona: millesimo 2024, tutto da interpretare. Il Valpolicella, delle origini, torna a essere il vino più trendy della Denominazione. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su