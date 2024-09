STEFANIA PESCANTINI: UNA LOGOPEDISTA DI RIFERIMENTO A VERONA



Stefania Pescantini è una logopedista di grande esperienza, riconosciuta per la sua competenza e dedizione nella cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione. Laureata in Logopedia con lode presso l’Università degli studi di Verona, descrive il suo modo di lavorare con la parola “Logopedicità ” che è l’unione di Logopedia, Scienza e Semplicità . Basandosi su queste parole, da anni offre percorsi di riabilitazione personalizzati in base alle esigenze di ogni persona o famiglia. Prima di laurearsi in Logopedia, Stefania ha conseguito un’altra laurea: in Igiene dentale nel 2011 e, grazie a questa doppia formazione accademica, ha un occhio di riguardo per quanto riguarda la riabilitazione delle disfunzioni orali come: deglutizione disfunzionale, respirazione orale, errata postura linguale a riposo negli adulti e nei bambini, che tratta in collaborazione con diversi dentisti e fisioterapisti. Operando a Verona, Stefania ha aperto uno studio di logopedia specializzato nell’assistenza ai bambini, con un focus particolare sui disturbi del linguaggio nei bambini bilingue. La sua passione per la professione e il suo impegno nell'offrire trattamenti personalizzati fanno di lei una figura di riferimento nel campo della logopedia.

Dottoressa Pescantini in che cosa consiste la sua professione?

Il logopedista è un professionista sanitario che si occupa della prevenzione, della valutazione e del trattamento dei disturbi della comunicazione e del linguaggio, sia orali che scritti. I disturbi del linguaggio possono manifestarsi in vari modi, tra cui: difficoltà nella pronuncia, problemi di comprensione, balbuzie, e altre forme di disfunzioni comunicative. La professione richiede una formazione accademica rigorosa, competenze specialistiche, e una grande sensibilità umana.

A Verona, come in altre città italiane, la logopedia gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per i più piccoli, in un contesto in cui le competenze linguistiche sono essenziali per lo sviluppo personale e sociale. I logopedisti lavorano con pazienti di ogni età , ma l'intervento sui bambini è particolarmente cruciale, poiché le difficoltà linguistiche possono influire negativamente sull'apprendimento scolastico e sulle interazioni sociali.

Qual è l’aspetto distintivo del suo lavoro, che la rendono all’avanguardia nel suo settore?

Uno degli aspetti distintivi del mio lavoro riguarda la mia specializzazione nel trattamento delle difficoltà linguistiche nei bambini bilingue. (Io stessa sono stata una bambina bilingue dalla nascita). Crescere in un ambiente multilingue può rappresentare una sfida per i bambini, che spesso evidenziano difficoltà a gestire due o più lingue contemporaneamente. Per questo sono attenta a queste dinamiche e offro un supporto mirato che tiene conto della complessità del bilinguismo. L’obiettivo è garantire che i bambini sviluppino solide competenze linguistiche in entrambe le lingue ed evitino che le difficoltà in una lingua, che spesso è quella “non” parlata in famiglia, influenzino negativamente sull’altra e viceversa.

Dottoressa Pescantini dove svolge la sua professione?

Recentemente ho aperto uno studio di Logopedia e riabilitazione “CONTIGO”, in via Montorio 108 a Verona, dove collaboro con un team di professionisti esperti e altamente specializzati nel loro campo, che permettono, ai nostri pazienti, di effettuare percorsi psicologici, di psicomotricità e di fisioterapia. La parola “Contigo” significa “con te” ed è stata scelta come immagine di un luogo accogliente che accompagni piccoli e grandi pazienti nel proprio percorso personale.

Dott.ssa Stefania Pescantini Logopedista
www.logopedistapescantini.com
Iscritta all'albo dei logopedisti n° 180 Ordine TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Provincia di Verona