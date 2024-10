2024-10-02 POLIZIA LOCALE: NELLA NOTTE INVESTITO CILCISTA IN ZONA STADIO 2024-10-02 POLIZIA LOCALE DI VERONA E NEGRAR: ARRESTATO SPACCIATORE CON UN ETTO E MEZZO DI COCAINA 2024-10-02 POLIZIA LOCALE: NUOVO "FURBETTO" DELLA PATENTE BLOCCATO IN SINERGIA CON LA MOTORIZZAZIONE 2024-10-02 L’ARENA SI TINGE DI ROSA PER IL MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO 2024-10-02 FESTIVAL “PASSIONE VIOLONCELLO” 2024-10-02 LA PASSIONE VERDE CRESCE A VERONAFIERE: DAL 14 AL 16 MARZO LA 12ª EDIZIONE DI VITA IN CAMPAGNA 2024-10-02 ORGANICO AMIA: SONO OLTRE 600 I DIPENDENTI, NUMERI IN CRESCITA 2024-10-02 ‘PER GUIDARE UN’IMPRESA SERVE LA PATENTE’ 2024-10-02 Turismo, le novità con Mastercard e l’avvio della vendita on-line 2024-10-02 VERONA CONFERMA PER IL SECONDO ANNO IL SUO PRIMATO IN ITALIA NELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI DI PRIMO SOCCORSO 2024-10-01 Presentato, da Confagricoltura Verona e dalla nota GCIA Mestre, presso la Camera di Commercio, Verona, un particolareggiato report agroalimentare, sulla vivacità dell’agricoltura e sulla viticoltura veronesi, che conferma la provincia di Verona, al primo 2024-10-01 Ricordo e funerali, dedicati ad Andrea Feltre e ad Alessandra Spiazzi, si terranno, nella Parrocchiale di Vago di Lavagno, Verona, l’1 e il 2 ottobre. 2024-09-30 158° ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE DI VERONA. 2024-09-30 DUE LADRI DI BICICLETTA ARRESTATI IN PIAZZA BRA 2024-09-30 NUOVI ORGANISMI DI ANCI VENETO: LA GIOVANE CONSIGLIERA BEATRICE VERZE' ENTRA NEL DIRETTIVO COME UNICA COMPONENTE DI VERONA E PROVINCIA ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su